Venerdì 5 maggio, alle 19.30, a Milano, presso la sede dell’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS - Onlus) in piazza del Carmine 2, prenderà il via per il secondo anno consecutivo la rassegna “Il mondo in casa”, che l’ASCS propone per incontrare e conoscere meglio il volto multiculturale e multietnico di Milano.

Milano è una città sempre più multietnica. Con oltre 250 mila cittadini stranieri provenienti da 160 differenti Nazioni, il capoluogo lombardo è da tempo in linea con l’evoluzione di tutte le grandi metropoli europee e occidentali. Giorno dopo giorno, la città della Madonnina e di Brera si arricchisce del suono di nuove lingue, del colore di pelli diverse, del sapore di cibi finora sconosciuti.

Tale nuova realtà, certo non priva di aspetti problematici, porta però con sé un enorme potenziale di crescita culturale, oltre a rappresentare un’esperienza di profondo fascino: girare per i quartieri di Milano equivale ormai a fare il giro del mondo in una sola città.

La rassegna “Il Mondo in Casa”, dopo questa inaugurazione, continuerà fino al 15 luglio, con un calendario ricco di incontri e proposte culturali. Si viaggerà attraverso musica, arte e sapori nel “mondo che abita a Milano”, conoscendo da vicino quattro diversi Paesi e comunità: Ecuador, Sri Lanka, Albania e Somalia.

Info: info@ascsonlus.org