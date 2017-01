«Nessuno tocchi le pietre della memoria». Con questo slogan, dopo il grave oltraggio recato nottetempo da ignoti alla pietra d'inciampo da poco collocata dal Comune di Milano in memoria del milanese Dante Coen (prelevato la mattina del 26 luglio 1944 dalle SS, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz e assassinato a Buchenwald), sabato 28 gennaio, alle 15.30, il Municipio 3 promuove una manifestazione di solidarietà.

«Insieme a Omelia Coen formeremo una catena umana che da via Plinio 20 arriverà fino al Memoriale della Shoah, situato al Binario 21 - spiega la presidente Caterina Antola -. Tra la casa di Dante Coen e il Memoriale, da dove partirono migliaia di deportati milanesi, questa volta ci saremo noi cittadini a formare una catena umana per dimostrare e ribadire che Milano non cancella la storia, Milano è custode della Memoria».

Sono invitate le istituzioni, le scuole, le associazioni, i Municipi e tutti i cittadini.

Info per adesioni e partecipazione: Alessia Giuliani (tel. 346.1600833; alessia9241@virgilio.it)