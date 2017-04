Pane Quotidiano Onlus, storica organizzazione milanese che assicura ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi, lancia l’iniziativa “Insieme per il Pane”, che supporterà la ristrutturazione della sede storica sita in Viale Toscana.

«Ogni giorno accogliamo una media di 3.000/3.500 persone e di questi continua ad aumentare in maniera consistente il numero di famiglie, italiane e straniere - spiega Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus -. Dal 2008 abbiamo visto peggiorare la situazione; per questo motivo c’è bisogno di rendere più funzionale la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità ai nostri ospiti, cosa che con l’attuale struttura è sempre più disagevole.

I lavori di rinnovamento della sede di Pane Quotidiano di viale Toscana hanno come obiettivo primario quello di garantire ai tanti ospiti che ogni giorno sono in fila, un servizio di maggior qualità. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto si divide in tre fasi: il primo passo, già realizzato grazie ai contributi ricevuti, è stata la creazione di un nuovo deposito merci e di un ricovero mezzi nell’area est della struttura.

Si proseguirà con la ristrutturazione e ampliamento delle aree magazzino e della sala mensa. Questa fase del progetto, unita alla precedente, permetterà di avere a disposizione un magazzino più ampio e maggiori spazi di stoccaggio, al fine di ottenere una maggior capacità di organizzazione dei generi alimentari, attraverso la costruzione di una cella frigorifera più ampia e il restyling di quella già esistente.

Infine, il progetto si concluderà con la realizzazione di un prefabbricato interamente fatto di legno, che ospiterà i nuovi uffici di Pane Quotidiano ma che al contempo permetterà in maniera più agevole la distribuzione dei pacchi alimentari. In concomitanza a questi interventi strutturali, verrà totalmente rinnovata la pavimentazione interna e esterna in modo da permettere l’accesso alla sede più facile e sicuro.

L’Università Commerciale Luigi Bocconi e Giannasi hanno deciso di diventare partner di Insieme per il Pane, sostenendo l’attività di ristrutturazione.