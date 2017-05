Mercoledì 3 maggio, dalle 19.30 alle 23, presso gli spazi esterni di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (via Pasubio, 5), è in programma #Piusiamopiudoniamo, festa di inaugurazione di Milano Food City voluta dal Comune di Milano per sensibilizzare i cittadini sul problema della povertà alimentare, incentivare la lotta agli sprechi e promuovere i valori della solidarietà e della beneficenza tra musica e spettacolo.

Saranno i volontari di Banco Alimentare, Caritas Ambrosiana e Pane Quotidiano, in rappresentanza delle altre decine di organizzazioni che in città si fanno carico della raccolta e distribuzione di cibo, a invitare tutti i milanesi a pesarsi a gruppi, a coppie o da soli e ogni pesata corrisponderà alla stessa quantità di cibo donato dalle aziende che aderiscono all’iniziativa. Un gesto simbolico che sottende una riflessione importante: più persone sono coinvolte, più attenzione c’è da parte di tutti verso il cibo, i suoi utilizzi, il suo valore e, più “peso” si dà a tutto questo, più opportunità si possono offrire anche a chi si trova in difficoltà.

«Grazie a questa collaborazione vogliamo porre al centro dei tanti appuntamenti che animeranno la prima edizione di Milano Food City, proprio l’attenzione contro lo spreco alimentare ma soprattutto sensibilizzare i milanesi con un momento pubblico, aperto e solidale, che permetterà di raccogliere tanti prodotti alimentari per le persone in difficoltà della città», così l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani, che prosegue «lotta agli sprechi, contrasto alla povertà alimentare, promozione di corretti stili di vita sono infatti parte della migliore eredità dell'Esposizione Universale in continuità con la quale si pone la prima edizione di Milano Food City».

«Abbiamo deciso di partecipare a questo importante evento in quanto lo riteniamo un'occasione unica per sensibilizzare l'opinione e i cittadini sulla drastica situazione che ci vediamo costretti ad affrontare quotidianamente», così spiega l’adesione all’iniziativa Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus che prosegue: «Ogni giorno dalle 3000 alle 3500 persone si trovano in fila presso le nostre due sedi di viale Toscana 28 e di viale Monza 335 per ricevere uno dei nostri pacchi alimentari. Da più di 119 anni ci occupiamo della lotta alla povertà alimentare e, in seguito a Expo, non possiamo che essere ben lieti di supportare gli sforzi che Milano sta facendo nel combattere lo spreco e nell'aiutare chi ha più bisogno. Milano Food City è un’occasione che non va persa perché insieme possiamo fare tanto per chi è in difficoltà».

«Stimiamo che siano circa 30 mila le persone che chiedono aiuti alimentari alle parrocchie della diocesi di Milano. Rispetto al 2008, primo anno della lunga crisi economica, il loro numero è aumentato del 30%. Un incremento significativo dietro il quale, in realtà, si nasconde un grave problema di carenza di reddito», osserva il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti che prosegue: «Proprio in virtù di questa domanda crescente, Caritas Ambrosiana ha sperimentato forme innovative e integrative di approvvigionamento e distribuzione degli aiuti alimentari, aggiungendo alla distribuzione dei pacchi viveri attraverso le parrocchie (63 mila ogni mese) reso possibile anche dalle donazioni, il recupero delle eccedenze alimentari (1.600 tonnellate all’anno) distribuite direttamente a chi ne ha bisogno all’interno di percorsi di accompagnamento sociale».

«Abbiamo deciso di aderire a questo evento perché crediamo che la collaborazione tra realtà non profit come Banco Alimentare, cittadini, aziende e istituzioni sia uno dei modi più efficaci per promuovere un percorso virtuoso di generazione di valore condiviso. Milano Food City rappresenta un’opportunità per sensibilizzare cittadini e aziende sui temi che Banco Alimentare affronta ogni giorno: quello della povertà e dello spreco alimentare», così Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che conclude: «Solo a Milano l’anno scorso abbiamo sostenuto lo sforzo di 257 realtà caritative milanesi che aiutano oltre 54.700 persone in difficoltà. L’abbiamo fatto recuperando tonnellate di alimenti che sarebbero stati sprecati perché, per varie ragioni, non più commercializzabili. Nel solco dell’eredità di Expo ci siamo impegnati per arrivare all’approvazione di una legge contro lo spreco alimentare che favorisse le donazioni di cibo, legge che è stata approvata lo scorso settembre».

La serata prenderà avvio con il Cooking DJ Set che vede sul palco Don Pasta e Lele Sacchi, tra i più amati dj e conduttori radiofonici italiani, per proseguire alle 21 con “Artusi Remix”, spettacolo multimediale di Don Pasta sulla cucina popolare italiana. Don Pasta, dj, economista, appassionato di gastronomia, «uno dei più inventivi attivisti del cibo» usando vinili e pentole contemporaneamente, mixer e minipimer per frullare musica e veloutés, una consolle, un piano da cucina, fornelli e vinili, coltelli e giradischi.

A accompagnare i milanesi lungo la serata i conduttori radiofonici Filippo Solibello ed Elasti (Claudia de Lillo) che presentano i protagonisti, introducono i dj oltre a trasformare ogni la pesata in un momento leggero, divertente e allo stesso tempo importante.

Il cibo donato con la propria pesata è messo a disposizione dalla Aziende che hanno patrocinato l'iniziativa: Amadori, Coca-Cola Italia, Coop, Rio Mare e Riso Scotti.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito e l'invito è rivolto a tutta la città.