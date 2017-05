La Sezione di Milano (intitolata a Santa Gianna Beretta Molla) dell’Associazione Medici Cattolici Italiani ha recentemente rinnovato il proprio Consiglio direttivo come descritto. Nuovo presidente è Alberto Cozzi (MMG, endocrinologo e internista, consigliere Oftal e iSemprevivi Onlus), vicepresidenti sono Franca Oppedisano (MMG) e Marco Botturi (radioterapista), segretario Piero Capetta (ginecologo), tesoriere Alberto Del Bo (internista-cardiologo, Università degli Studi di Milano), consiglieri eletti Alfredo Anzani (Comitato di Bioetica HSR, consigliere nazionale Amci) e Alberto Scanni (oncologo, già direttore generale dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, consigliere dell’Ordine dei Medici di Milano), consiglieri cooptati Giorgio Cerati (psichiatra – Medicina e Persona), Guido Gelpi (cardiochirurgo Ospedale Sacco Milano), Giorgio Lambertenghi Deliliers (past-president Amci Milano, Fondazione Ambrosianeum), Emanuela Locati (cardiologa, Ospedale Niguarda Milano), Angelo Mantovani (Fondazione Mantovani Castorina) e Giuseppe Tansini (internista-Hospice CdC Columbus), consulente ecclesiastico don Antonio Lattuada(teologo morale, Facoltà teologica Italia Settentrionale).

Il Presidente e il Consiglio ringraziano per il loro servizio il professor Giovanni Meola, presidente uscente, il segretario professor Stefano Rusconi e il consigliere uscente professor Carlo Vergani, decano della sezione.

In un momento in cui si trova al crocevia di un dibattito su temi scottanti e delicati, scrive il neo-Presidente ai soci, «l’Amci ambrosiana vuole continuare il cammino, riflettendo sui passi fin qui compiuti per ri-orientare quelli da compiere, nella fedeltà allo Statuto e nell’ottica di servizio alla Chiesa e in particolare alla Diocesi, seguendo l’incoraggiamento del nostro Arcivescovo» e mantenendo la propria mission «in aderenza alle tre prospettive che emergono dallo Statuto: formativa, culturale, sociale. L’apertura del Consiglio a un’ampia rappresentatività in altre realtà culturali ed ecclesiali vuole appunto essere segno e stimolo a una maggior collaborazione e corresponsabilità, nell’ottica di una comunione ecclesiale».

Il presidente Cozzi auspica che l’associazione «sia sempre più luogo di riflessione e confronto a livello culturale, etico e operativo nel clima di rinnovamento che il magistero di papa Francesco sottolinea, quello di una pedagogia della fede che ricerca il dialogo, rifugge ogni integralismo e va, consapevole, incontro al rischio della verità. Ci compiaciamo inoltre di interpretare come ricchezza quella distinzione tra “credenti” e “pensanti” del cardinale Martini, patrimonio ormai ineludibile della specifica realtà ecclesiale diocesana».