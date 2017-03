Lo sport in oratorio è vivo e continua a crescere. Infatti il Comitato del Csi Milano si avvia a raggiungere i 100 mila tesserati. Iscrizioni record anche per i tornei primaverili che partiranno ad aprile. I numeri parlano da soli: 2.116 le squadre partecipanti e 30 mila i giovani pronti a scendere in campo ogni settimana per disputare le 8 mila gare in programma sino a giugno.

«Sono davvero contento perché dopo settant’anni di storia lo sport in oratorio continua a crescere - ha detto il presidente Massimo Achini -. Abbiamo appena chiuso le iscrizioni per il torneo primaverile e abbiamo superato ogni record. I numeri sono impressionanti, con un incremento del 5%. Questo è il risultato del grande impegno che migliaia di persone tra cui allenatori, arbitri, dirigenti e animatori mettono a disposizione del Csi Milano ogni giorno attraverso la propria passione ed il proprio tempo. Se mettete insieme tutti i numeri ne scaturiscono una ricchezza, una vitalità e un’azione educativa dalle dimensioni straordinarie».

Per il Campionato primaverile sono pronte per il fischio d’inizio 200 formazioni di calcio a 11, più di 1.200 di calcio a 7 e 150 di pallacanestro. Le sorprese arrivano soprattutto dalla pallavolo con oltre 500 squadre, 60 iscritte in più rispetto alle ultime due stagioni. Per il calcio a 5, i tornei prestige e l'aziendale devono ancora chiudersi le iscrizioni: le previsioni potrebbero quindi superare le 2.200 squadre.