Dal 4 al 9 aprile, durante la Design Week, il Refettorio Ambrosiano diventa uno dei luoghi del Fuori Salone 2017.

Luogo di solidarietà, ma anche d’arte e design, in occasione della manifestazione la mensa solidale ospiterà le opere dell’artista romano Aldo Palma e resterà aperta al pubblico grazie alla collaborazione degli studenti dell’Università Cattolica.

Per il Fuori Salone 2017 Aldo Palma ha scelto il Refettorio Ambrosiano come cornice ideale per esporre un tributo al Cenacolo vinciano, reinterpretato con l’energia e il tratto della contemporaneità che contraddistingue il suo linguaggio. Sempre nei giorni del Fuori Salone, l’artista propone al pubblico, in una mostra vendita benefica, i suoi celebri “cuori”, sculture e insieme quadri, di grande impatto visivo.

Per l’occasione faranno da guida ai lavori dell’artista gli studenti del master in management di Beni culturali dell’Università Cattolica di Milano. Gli studenti, inoltre, proporranno un percorso guidato alle opere permanenti del Refettorio: il pane metafisico di Carlo Benvenuto, l’affresco di Enzo Cucchi, l’installazione al neon di Maurizio Nannucci, la porta dell’accoglienza di Mimmo Paladino, l’acquasantiera di Gaetano Pesce.

I volontari della mensa racconteranno il dialogo quotidiano tra Bello e Buono che avviene al Refettorio Ambrosiano.

Amore per la bellezza, sostenibilità, attenzione alla persona troveranno una felice coniugazione nella serata conclusiva del Refettorio Fuori Salone 2017, sabato 8 aprile, a partire dalle 19, con l’aperitivo “Cena Sospesa” offerta dalla chef Micaela Mikychef Di Cola e il maestro gelatiere Luca Fioravanti.

Micaela Mikychef Di Cola, Executive Chef e Home Economist, nota anche al grande pubblico per la sua partecipazione a TopChefItalia, proporrà un aperitivo degustazione grazie alla collaborazione con Luca Fioravanti di Raki. Gelato Lovers from Sorrento, specialisti nel gelato naturale di alta qualità.

L’aperitivo rientrerà nel circuito “Cena Sospesa”: le offerte raccolte durante la consumazione saranno convertire in buoni pasto per famiglie in difficoltà economica.

Sponsor di Refettorio Fuori Salone 2017 è Irinox spa, azienda trevigiana, leader nella produzione di abbattitori rapidi di temperatura, che ha trovato nel Refettorio Ambrosiano una consonanza con valori di eccellenza e contributo alla lotta agli sprechi che contraddistinguono la sua mission. Il progetto Refettorio Fuori Salone 2017 nasce da un’idea di Sergio Battimiello di ArtDesignBox e dalla condivisione Caritas Ambrosiana.