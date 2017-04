Un tour virtuale al Santuario del beato don Carlo Gnocchi e all’annesso Museo alla memoria del “papà dei mutilatini” (che si trovano a Milano in via Capecelatro 66 (M5 – San Siro Ippodromo)). Il tutto grazie a un’applicazione multimediale che simula un vero e proprio percorso fruibile dal visitatore da casa propria o da qualsiasi luogo, con i propri tempi e secondo i propri desideri. Con approfondimenti su singoli oggetti, grazie a schede e contributi fotografici, testuali e audiovisivi. La visita virtuale è fruibile anche con i più diffusi visori 3D: un’esperienza davvero affascinante e coinvolgente.

Per visitare il santuario e il museo non occorrono particolari strumentazioni o programmi sofisticati: è sufficiente disporre di un computer o di uno smartphone con accesso alla rete internet e collegarsi al sito della Fondazione www.dongnocchi.it, oppure direttamente all’indirizzo santuarioemuseo.dongnocchi.it

Qui si possono trovare le istruzioni necessarie e con estrema semplicità ci si può muovere all’interno del Santuario che custodisce le spoglie mortali del beato don Gnocchi e del Museo dove sono conservati gli oggetti a lui cari: dalla Fiat Topolino alla motocicletta Guzzi, perfettamente conservate; dagli scarponi e dal cappello alpino utilizzati nella campagna di Russia, al frammento di altarino di campo sopravvissuto alla tragica ritirata; dall’agendina personale alla macchina per scrivere, dalle pagelle scolastiche alla patente di guida, dal crocefisso regalatogli dalla mamma alle medaglie guadagnate sul campo, dal calice della Prima Messa al breviario, fino ai testi con gli appunti personali, alle lettere più significative tra le migliaia scritte nel corso della sua vita, alle foto più belle a immortalare i capitoli di un’avventura terrena straordinaria...

Per rendere ancora più emozionante la visita è possibile ammirare il complesso del Santuario e del Museo accanto al Centro Irccs “S. Maria Nascente” di Milano dal volo di un drone. Un’ascensione che consente di ammirare la panoramica del sito in cui sorge questo storico luogo di assistenza e di preghiera: si possono vedere lo skyline della città, le montagne in lontananza e lo stadio nelle immediate vicinanze. Il volo si conclude proprio all’ingresso del Santuario: il tour virtuale può così cominciare.

Il progetto è un’iniziativa promossa dal Servizio Comunicazione della Fondazione Don Gnocchi, resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cariplo.

Santuario e Museo sono aperti tutti i giorni, dalle 8 alle 18. Sono sempre possibili visite guidate in loco: occorre contattare i numeri 02.40308911 e 02.40308226, oppure scrivere a museo@dongnocchi.it