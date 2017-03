La Comunità Mizar - gestita dalla Cooperativa sociale Filo di Arianna, che fa capo al Consorzio Farsi Prossimo - giovedì 6 aprile alle 18, in via Urbano 9 a Bruzzano, organizza un aperitivo per presentare il nuovo progetto «Abbelli-menti» e cercare finanziatori e volontari per realizzarlo.

Lo scopo è quello di abbellire gli spazi e rendere più accoglienti le due comunità Mizar 1 e Mizar 2, aperte nel 1999 per ospitare gli ultimi degenti dell’ex ospedale psichiatrico «Paolo Pini». Attualmente gli ospiti sono 15 adulti affetti da patologie psichiatriche differenti e seguiti da operatori specializzati. Le comunità offrono vitto, alloggio, assistenza e monitoraggio delle cure specialistiche, attività che favoriscono lo sviluppo delle abilità di base... Il tentativo è anche quello di accompagnare all’autonomia, anche attraverso attività espressive, ludico-ricreative, sportive, l’incontro con i familiari e in alcuni casi anche con l’inserimento nel mondo del lavoro. Lo stesso progetto «Abbelli-menti» è stato pensato come strumento terapeutico e riabilitativo coinvolgendo gli ospiti per favorire una partecipazione attiva e il senso di appartenenza alla comunità.

I volontari affiancheranno gli ospiti per imbiancare, fare attività di laboratorio (come quello già avviato di composizioni floreali), abbellire i locali e migliorare l’arredo grazie alla generosità di coloro che vorranno donare mobili, poltrone o altro ancora.

Info: tel. 02.6460233; mizar@filodiariannacoop.it

di Luisa BOVE