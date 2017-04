La commissione Economia e lavoro dell’Azione Cattolica ambrosiana, con il prezioso contributo di Ubi Banca, organizza il convegno «Fare nuove tutte le cose. L’economia al servizio dei bisogni e dei diritti dell’umanità». L’appuntamento è per sabato 6 maggio, presso la Sala delle Assemblee di Ubi Banca (via Monte di Pietà 7, Milano).

La mattinata inizierà alle 9.30 con una visita guidata dedicata ai soli partecipanti, alla scoperta delle radici storiche di una banca al passo con i tempi. Alle 10 accoglienza e introduzione a cura di Riccardo Tramezzani, direttore Macro Area Territoriale Milano - Emilia Romagna. Alle 10.30 Silvia Landra, presidente dell’Azione Cattolica ambrosiana, terrà un intervento dal titolo «L’Azione Cattolica Italiana celebra 150 anni di storia».

La mattinata proseguirà con Mauro Gattinoni, presidente Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali, che parlerà di «Avviare processi è più importante che occupare spazi». «Questo incontro è una prima risposta all’Evangelii Gaudium - sostiene Gattinoni -. Si tratta di segnali che inaugurano una nuova stagione di pensiero, basata sulla fede, ma ricca di azioni concrete. Il punto di partenza è la lettura dei bisogni del quotidiano, in un’ottica propedeutica a un impegno concreto».

Alle 11.45 toccherà a Sandro Calvani, docente di Politiche per lo Sviluppo Sostenibile - Asian Institute of Technology e Webmaster University, e consigliere speciale per la programmazione strategica - Mae Fah Luang Foundation, Bangkok, Thailandia: parlerà de «La realtà è più importante dell’idea».

«L’impegno di rinnovamento che attraversa la nostra Associazione non può dimenticare l’economia come ambito laicale da abitare con una maggiore competenza e con la determinazione a non lasciare che certe logiche di economia e finanza alimentino un atteggiamento fatalista e passivo - spiega Silvia Landra -. Non di rado ci troviamo tra coloro che parlano delle “forze occulte” della finanza come di qualcosa di ingovernabile. Competenze associative come quella autorevole di Sandro Calvani ci aiutano a collocare oggi nell’orizzonte di una visione evangelica della storia (animata dallo Spirito oggi come sempre!) alcuni fenomeni economici, politici e culturali che hanno portata mondiale».

È gradita conferma della presenza, inviando una mail a segreteria@azionecattolicamilano.it