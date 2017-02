Anche il cardinale Angelo Scola ha acquistato una copia di Scarp de’ tenis durante l’odierna vendita straordinaria organizzata a Milano, in piazza della Scala, in occasione della Vendor week, la Settimana internazionale dei venditori di giornali di strada, coordinata e organizzata da Insp, la rete internazionale dei giornali di strada, di cui Scarp de' tenis fa parte (www.insp.ngo).

Insieme con i venditori di Scarp, si sono impegnati nella vendita in strada due testimonial d'eccezione: Beppe Bergomi, campione del mondo in Spagna nel 1982, e Bruno Pizzul, voce storica della Nazionale e dello sport per la Rai.

Scarp de' tenis è l'unico giornale di strada a diffusione nazionale. È un progetto editoriale e sociale sostenuto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana. Grazie alla vendita del giornale, più di 150 persone in Italia - senza dimora, gravi emarginati e disoccupati - hanno accesso ai diritti di cittadinanza fondamentali e a un reddito minimo per vivere.