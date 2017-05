Il ciclo di incontri «Ricostruire il Paese: dipende da noi», organizzato per il quarto anno consecutivo dalla Fondazione Culturale Ambrosianeum, affronta i nodi del momento socio-economico e politico attuale a partire dai più gravi problemi irrisolti e dalla nostra appartenenza all’Europa e all’euro. Quindi approfondisce tre aree tematiche in cui è indispensabile continuare a progredire: il contrasto all’illegalità, lo sviluppo del mercato del lavoro e dell’occupazione, gli appalti e gli investimenti pubblici. Per finire, con un incontro sui pericoli che la politica corre nell’era dei social, alla luce delle esperienze elettorali recenti. La chiamata all’impegno politico, implicita nel titolo del ciclo, è un appello rivolto a ciascuno - quali che siano le sue capacità e il suo ruolo nella società - a crescere nella consapevolezza di dove siamo e dove vogliamo andare.

Questo il programma dei sei incontri aperti al pubblico a ingresso libero, che avranno luogo presso la Fondazione Culturale Ambrosianeum (via delle Ore 3, Milano; tel. 02.86464053; 339.1363491; info@ambrosianeum.org; www.ambrosianeum.org)

Lunedì 8 maggio, ore 19: «La patologia che affligge l’italia: manifestazioni e cause» (la crescita della spesa corrente, la crescita dell’indebitamento pubblico e della pressione fiscale, la patologia del triplice flagello clientelismo-corporativismo-illegalità); con Vittorio Coda (professore emerito Università Bocconi), Marco Girardo (caporedattore Economia di Avvenire) e Luca Meldolesi (presidente A Colorni Hirschman International Institute).

Lunedì 15 maggio, ore 19: «La ricostruzione del Paese e l’Europa» (che cosa sarebbe successo se non fossimo entrati nell’euro, che cosa accadrebbe se uscissimo dall’euro, che cosa accade se non si è incisivi nel bloccare la crescita della spesa corrente, le riforme che è necessario portare a compimento); con Mario Baldassarri (professore emerito La Sapienza Roma, presidente Centro Studi Economia Reale).

Lunedì 22 maggio, ore 19: «La lotta all’illegalità» (l’Anac, la trasparenza dei conti pubblici, la digitalizzazione); con Nicoletta Parisi (docente Università Cattolica Milano, consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione) e Francesco Sacco (Università dell’Insubria e Sda Bocconi, già nel Tavolo Permanente dell’Innovazione e Task Force per l’Agenda Digitale).

Lunedì 29 maggio, ore 19: «L’occupazione e le politiche attive del lavoro» (l’impatto del Job Act sull’occupazione, le nuove politiche attive del lavoro: passi fatti, passi da farsi); con Pietro Ichino (senatore della Repubblica) e Maurizio Del Conte (professore associato Università Bocconi, presidente Anpal).

Lunedì 5 giugno, ore 19: «Gli investimenti pubblici e il nuovo codice degli appalti» (le politiche degli investimenti pubblici, la digitalizzazione e l’implementazione del nuovo codice degli appalti); con Mauro Bonaretti (capo di gabinetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed Ezio Melzi (consigliere delegato Bravosolution Italia).

Lunedì 12 giugno, ore 19: «La politica nell’era dei social» (il ruolo dei social e dei big data analytics nella Brexit e nelle elezioni Usa, la manipolazione del consenso politico sui social, un pericolo per la democrazia, una sintesi degli incontri); con Stefano Iacus (professore ordinario Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi Università degli Studi di Milano) e Francesco Sacco (Università dell’Insubria e Sda Bocconi, già nel Tavolo Permanente dell’Innovazione e Task Force per l’Agenda Digitale).