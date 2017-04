Partire con uno zaino, un pallone e una grande sete di vita vera. Questa è l’opportunità che dal 2011 Csi per il Mondo offre ai tanti giovani volontari che vogliono portare speranza e gioia attraverso lo sport alle popolazioni maggiormente bisognose. Sogni, ma anche impegno vero per gente vera.

Dopo quello del 23-25 aprile, nel week-end del 27 e 28 maggio, presso l’oratorio di Oreno di Vimercate (MB), i partecipanti avranno l’occasione di intraprendere un percorso di sviluppo delle life skills per incrementare le proprie attitudini, acquisendo un background sportivo ed educativo utile ad affrontare al meglio questa “partita della vita”. Verranno ricreate le situazioni reali tipiche di una missione volontaria, in cui condivisione, adattamento e socializzazione saranno i requisiti fondamentali. Non solo un corso abilitante alla partenza per le missioni estive, ma anche un percorso di crescita personale, culturale e sportiva, volta a formare la persona prima che il volontario.

«Per il sesto anno consecutivo i giovani di piccole società sportive del Csi partono per le periferie del mondo - spiega Massimo Achini, presidente del Csi Milano -. Si pagano il biglietto aereo per affrontare missioni in cui bisogna dormire su materassi sgangherati, mangiare riso e fagioli quando va bene, avere acqua e luce solo ogni tanto e sognare internet, che non prende mai. Questi ragazzi rappresentano il volto bello dell’Italia e siamo molto orgogliosi di loro. Regalare qualche settimana di gioco ai bambini che vivono nelle bidonville del mondo e che non hanno nemmeno il diritto di giocare significa rendere più bella l’umanità di oggi».

Quest’anno i Paesi di missione saranno Repubblica Democratica del Congo (28 giugno - 19 luglio), Camerun (23 luglio - 13 agosto), Albania (28 luglio - 13 agosto) e Haiti (5 - 27 agosto).

Nessun atleta gioca una partita senza essersi prima allenato: ogni volontario deve essere consapevole di quanto serve per scendere in campo indossando con orgoglio e competenza la maglia di Csi per il Mondo.