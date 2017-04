Il coro “Al Ritmo dello Spirito” di Abbiategrasso festeggia 25 anni con un’iniziativa, patrocinata dal Comune, articolata in quattro spettacoli musicali che possano dare voce alle diverse realtà del Gospel presenti nel territorio attraverso l’energia positiva che questo genere musicale è davvero in grado di trasmettere.

La programmazione prevede quattro concerti.

Domenica 30 aprile, nella chiesa Sacro Cuore di Gesù, il coro animerà la celebrazione con una vera e propria “Messa Gospel” in cui i canti contribuirà a innalzare i cuori verso una spiritualità più tangibile, gioiosa e aperta a quanti vorranno partecipare, utilizzando la musica come linguaggio universale per arrivare all’ascolto di tutti. A seguire si terrà un concerto con l’intervento del Coro Incontrotempo di Milano. I due cori si alterneranno nella serata e regaleranno al pubblico canti che ripercorrono la storia del Gospel.

Domenica 28 maggio il coro “Al Ritmo Dello Spirito” si esibirà all’oratorio San Giovanni Bosco.

Domenica 1 ottobre tornerà a musicare la Messa alle 18 nella chiesa di Santa Maria Nuova.

I festeggiamenti si concluderanno sabato 2 dicembre in Fiera con un ultimo e grandioso concerto che prevede la fusione musicale e artistica del coro “Al Ritmo dello Spirito” con un vero special guest: il reverendo Bazil Meade, direttore del London Community Gospel Choir, che durante la serata canterà e suonerà insieme al coro, portando il suo contributo musicale e spirituale e rendendo il concerto ancor più sorprendente ed entusiasmante.

Le quattro serate vogliono sostenere un importante progetto di volontariato, “Friends for Nigeria”, nato dall’amicizia del coro con don Martin Oladiipo Badejo. Grazie alle offerte raccolte durante i quattro concerti si potrà contribuire alla costruzione di una chiesa in Nigeria. Questa finalità è strettamente legata a uno dei principi del genere Gospel, che, oltre a essere canto, passione e amore per la musica, è anche riflessione sull’importanza del volontariato e dell’impegno sociale, di coesione e di fratellanza, di unione verso un obiettivo comune. Questo sarà il messaggio di sensibilizzazione che “Al Ritmo dello Spirito” intende lanciare alla comunità abbiatense: la musica sarà il suo veicolo, arrivando al cuore di tutti.

Info: gospelchoir@tiscali.it; www.alritmodellospirito.com