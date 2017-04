«Lavoro nero, caporalato, lavoro sottopagato, lavoro nei giorni festivi in attività non essenziali come la grande distribuzione commerciale, aumento degli infortuni sul lavoro nei primi mesi dell’anno. Sono questi tutti fenomeni - si legge nel documento delle Acli Milanesi in occasione della Festa del Primo Maggio - indicativi della perdita di valore del lavoro, sempre più spesso subordinato all’esigenza di ridurre i costi per aumentare i profitti, investendo più nella distribuzione e promozione dei prodotti che nel lavoro e nella qualità della produzione».

«Il dibattito politico - continua il documento - quasi quotidianamente si dedica ad analisi quantitative dell’occupazione, molto meno della qualità del lavoro e delle condizioni di lavoro. Ma la svalutazione del lavoro comporta effetti proprio a questo livello con una crescente insoddisfazione dei lavoratori sulle proprie condizioni di lavoro e a una riduzione dei diritti. Come contrastare questa deriva?

Certamente il tema delle regole è importante. Perciò le leggi di contrasto del lavoro nero, del caporalato, i controlli sulla regolarità degli appalti sono importanti. Altrettanto importanti sono le agevolazioni volte a premiare e incentivare i comportamenti virtuosi delle aziende, come gli sconti Inail per chi adotta misure volontarie per migliorare la sicurezza o forme di welfare aziendale per migliorare la vita dei lavoratori e delle proprie famiglie.

Ma le norme non bastano a cambiare i comportamenti diffusi. Il cittadino quando è nei panni del lavoratore lamenta l’insoddisfazione per la propria retribuzione, la mancanza di adeguati riconoscimenti del proprio lavoro da parte dei superiori, la propensione dell’azienda a ridurre la qualità negli acquisiti di materiali e attrezzature in nome del risparmio, un’attenzione insufficiente al legame dell’azienda con il territorio. Quando poi veste i panni del consumatore lo stesso cittadino/lavoratore spesso sceglie i prodotti che acquista quasi esclusivamente in base al criterio del risparmio».

«Certo la crisi economica – sottolineano le Acli Milanesi - ha ridotto il potere di acquisto dei lavoratori anche in presenza di una bassa inflazione, tuttavia c’è da chiedersi se non vi sia anche un’eccessiva propensione al consumo e all’acquisto di prodotti in quantità, sotto l’effetto delle pubblicità e dei bassi costi, anziché ridurre la quantità dei prodotti in favore della qualità e il tempo dedicato al consumo a beneficio di altre attività ricreative».

«Occorre allora - conclude il documento delle Acli Milanesi - riscoprire e rilanciare quell’alleanza tra consumatori e produttori che era stata così importante tra la fine del secolo scorso e i primi anni 2000, che tanto ha prodotto in termini di equità e giustizia con la diffusione del consumo critico, dove il consumatore sceglie in base a criteri di equità e di solidarietà, del commercio Equo e solidale che spinge non tanto alla solidarietà di vicinato ma a quella tra lavoratori di paesi lontani in nome di una giustizia senza confini. Sono tutti comportamenti che ormai sappiamo essere praticabili, che si basano sulla solidarietà tra lavoratori e che portano vantaggi reciproci e comunitari al prezzo di qualche costo superiore sostenuto individualmente. Sono scelte che in questi anni hanno visto un’adesione crescente tra i cittadini, anche grazie all’iniziativa culturale svolta da associazioni come le Acli e all’impegno di tanti volontari e alle scelta del modello cooperativo di tante aziende. Sono prospettive che vanno ancora promosse e sostenute nell’interesse generale in questa fase di crisi prolungata, dove sembra che una grande maggioranza dei cittadini si illuda di superare la crisi con scelte individuali di vantaggio immediato che di fatto alimentano i meccanismi speculativi di mercato. Piccole scelte personali che, se diffuse, possono davvero contrastare la svalutazione del lavoro e lo sfruttamento del lavoratore, in nome della solidarietà tra lavoratori».