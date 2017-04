Venerdi 14 aprile, alle 10.30, il gruppo sportivo Bresso 4 e l’artista argentino Vito Arena invitano davanti allo stadio di San Siro per l’«Abrazo della pazienza sportiva», una performance artistico-sportiva alla vigilia del derby meneghino.

In un mondo in cui «tutto e subito» è la parola dominante, gli organizzatori vogliono proporre il valore della pazienza sportiva e umana, che significa dedicare il giusto tempo alle nostre esperienze. E cosa c’è di più paziente di un abbraccio, un gesto che esprime fratellanza e accoglienza? Così, in occasione del derby Inter-Milan del giorno successivo e in vista della prima Giornata della Pazienza (in programma a Bresso il 28 maggio per i 40 anni del Bresso 4), si intende mostrare pubblicamente che la pazienza è un valore umano e sportivo fondamentale.

Prima di realizzare un vero abbraccio collettivo attorno allo stadio, che sarà il più grande possibile, tutti i presenti saranno invitati a partecipare alla creazione dell’opera d’arte che avrà per protagonista Milo, la mascotte dell’Abrazo. «Ognuno di noi è unico - spiegano gli organizzatori - e la creatività di ognuno è fondamentale per la creatività di tutti... Non possiamo abbracciarci da soli, ma abbiamo tutti bisogno di tutte le persone che sono attorno a noi».

Partecipazione libera, durata prevista 45 minuti.

Info: 338 7545684 (Antonio); segreteria@bresso4.it; www.abrazofutbolero.org; www.vitojosearena.com