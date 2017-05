Giovedì 11 maggio, alle 17.30, presso la Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani di Milano, verrà inaugurata la nuova Sezione del Premio Montale Fuori di Casa: «Milano e il Senso Civico». Il nome della sezione trae origine da quanto Montale scrisse sul Corriere della sera parlando di Milano, città nella quale visse dal 1948 sino alla sua morte: «Io amo questa città per l'innegabile senso civico dei suoi abitanti».

In apertura, un’anteprima del Montal/Arte giovani 2017: sarà proiettato il video Goccia d'abisso dell'artista Paolo Treni e verrà esposta in sala la sua opera CPH4. A seguire, l’assegnazione del Premio Montale Fuori di Casa a Marco Garzonio, poeta, saggista, psicoterapeuta, giornalista del Corriere della sera, presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum, figura di primo piano nel panorama milanese per il suo impegno sociale e culturale. Nella motivazione del Premio si riconosce che Garzonio «sia nella sua professione di psicologo analista, sia in quella di giornalista, non ha mai smesso di “ascoltare” e adoperarsi per gli altri e per il bene civico; né di opporsi alla tentazione della rassegnazione, del “sempre così si è fatto/ al così sempre s'ha da fare”; “alle inerzie spietate nei Parlamenti gonfi di parole /e di iniziative reticenti”, come egli stesso scrive nel suo ultimo libro di poesie I Profeti della Porta Accanto (Ancora Editore)».

Nell’occasione porterà un saluto Stefano Parise, direttore Area Biblioteche del Comune di Milano, e verrà proiettato un breve estratto del film di Ermanno Olmi Vedete, sono uno di voi, dedicato al cardinale Carlo Maria Martini, di cui Marco Garzonio è co-sceneggiatore.

Dialogheranno con il premiato Adriana Beverini, presidente del Premio Montale Fuori di Casa, e Barbara Sussi, vicepresidente del Premio. Alessandro Quasimodo leggerà alcune poesie di Marco Garzonio. Al premiato il maestro Federico Anselmi donerà una sua tela. La cerimonia di premiazione, organizzata dall’Associazione Percorsi con il supporto di Alice Lorgna, è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Sormani del Comune di Milano.