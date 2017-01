In vista della XXV Giornata del malato, che si celebra sabato 11 febbraio, il Servizio per la pastorale della salute ha organizzato tre incontri di preparazione per i ministri straordinari dell’Eucaristia, che portano lo stesso titolo della Giornata: «Lo stupore per quanto Dio compie». Gli appuntamenti sono coordinati da un’équipe guidata da don Paolo Fontana, responsabile della Pastorale della salute, che comprende due diaconi, Cesare Bidinotto e Antonio Mottana, don Gian Maria Comolli e suor Adriana Nardin.

Il primo incontro si è tenuto il 14 gennaio presso il Santuario Beato Carlo Gnocchi. I prossimi sono in calendario il 28 gennaio al Centro pastorale ambrosiano (via San Carlo 2, Seveso) e il 4 febbraio ancora presso il Santuario Beato Carlo Gnocchi (via Capecelatro 66, Milano).

Ecco il programma: ore 9.15, accoglienza; ore 9.30, preghiera iniziale; 9.45, presentazione della Giornata mondiale del malato 2017; ore 10.15, «Conoscere il territorio che evolve»; ore 11.15, pausa caffè; ore 11.45, «Profeti, provvidenti e misericordiosi»; ore 12.30, pranzo; ore 14, ripresa dei temi e dialogo; ore 15, preghiera conclusiva; ore 15.30, congedo.

Destinatari sono i ministri straordinari dell’Eucaristia, ma non solo. «Possono partecipare tutti coloro che sono impegnati nella visita, nella consolazione e nell’accompagnamento dei malati e anziani, bisognosi di cure, sul territorio o nelle strutture preposte - spiega don Fontana -. È una formula che funziona e che ha già avuto successo. È il terzo anno che lo proponiamo e ogni partecipano oltre 700 persone».

Info e iscrizioni: Servizio per la pastorale della salute (tel. 02.8556341 - ore 9-12).