Venerdì 14 aprile, Venerdì santo, alle 8.15, l’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, presiederà in Duomo l’Ufficio delle Letture, Lodi e Ora Terza.

Alle 17.30, sempre in Duomo, l’Arcivescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore. Diretta su Chiesa Tv (canale 195) e www.chiesadimilano.it. Omelia dell'Arcivescovo in differita su Radio Marconi alle 19.10 e su Radio Mater alle 20.30.

Come spiega monsignor Claudio Magnoli, responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale liturgica, «è il Cardinale a leggere personalmente il Vangelo e, nel momento in cui Cristo spira, in Cattedrale cade un’oscurità completa, a significare che il mondo perde la sua luce. Al termine della celebrazione l’Eucaristia viene riposta in un altare laterale e il Crocifisso viene esposto alla pietà dei sacerdoti e dei fedeli che lo baciano in segno di devozione dolorosa. La preghiera universale, proclamata dall’Arcivescovo insieme ai canonici di fronte ai fedeli, è l’emblema di una famiglia grande quanto il mondo, che si stringe nell’invocazione intorno alla croce».

Le offerte raccolte durante questa e le altre celebrazioni in programma in Diocesi saranno destinate alla colletta a favore della Terra Santa a cui concorrono tutte le comunità cattoliche del mondo.