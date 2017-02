“La famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo” è il tema dell’assemblea annuale dell’Usmi Lombardia, in programma sabato 4 marzo, dalle 9 alle 16.30, presso le Suore di Maria Bambina (via Santa Sofia 13, Milano).

L’appuntamento - rivolto alle Superiore generali, provinciali e locali, ai Consigli generali e provinciali, alle Delegate Usmi regionali, alle Delegate Diocesi lombarde e alle esperte di settore - mira ad approfondire il valore della famiglia come soggetto di pastorale e di evangelizzazione, riconoscendola spazio sacro dove la relazione è guidata dall’empatia, dall’ascolto di sé e dell’altro nella carità: accompagnare- discernere-integrare, il filo rosso della speranza con cui sostenere il percorso cristiano della famiglia.

Nella giornata sono previsti gli interventi introduttivi e conclusivi di madre Paola Paganoni (presidente Usmi Lombardia), le relazioni di monsignor Pierangelo Sequeri (teologo, preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia) e Anna Deodato (ausiliaria diocesana, psicoterapeuta) e la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare e delegato Cel per la Vita consacrata in Lombardia.

Adesioni entro venerdì 24 febbraio a: Segreteria Usmi Regionale (via della Chiusa 9, 20123 Milano; tel. 02.58313651; fax 02.58317372; usmi.milano@usmimilano.191.it)