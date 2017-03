18 marzo

Oltre 100 gruppi sportivi dell’oratorio, dei quartieri e delle periferie si ritroveranno all’assemblea del Csi Milano per far arrivare la propria voce alle istituzioni. Il presidente Massimo Achini: «È il tempo di valorizzare davvero le società sportive e di costruire per loro un futuro migliore». Ospiti Giovanni Trapattoni, Mauro Berruto e Daniele Cassioli