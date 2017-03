Istituto dei Ciechi di Milano e Music and Partners promuovono «Un bagaglio per il viaggio», spettacolo condotto da Cesare Cadeo, con testi e musiche per raccontare l’incontro con una persona speciale, in grado di cambiare per sempre una vita. L’appuntamento è a Milano, giovedì 23 marzo, alle 20.45, presso l’Istituto dei Ciechi (via Vivaio 7).

Lo spettacolo presenta l’audiolibro Una colomba bianca di Marcella Giuliani (pubblicato da Riverrecords Milano), che prende spunto da un capitolo del volume omonimo - edizioni Ipl di Milano - in cui si racconta lo straordinario incontro con un «piccolo frate dal grande cuore», padre Giulio Savoldi, dell’ordine dei Frati Cappuccini.

Sotto la regia di Franco Fiume risuoneranno le parole e i pensieri del frate a cui Marcella Giuliani ha voluto rendere omaggio con il volume Una colomba bianca, divenuto ora un audiolibro in grado di raggiungere la vita e toccare il cuore di ogni uomo e donna, giovane e anziano.

Padre Giulio è stato un uomo umile e straordinario che ha donato la vita ai bisognosi, destinando il suo amore incondizionato ai malati e ai sofferenti nel corpo e nello spirito. Un vero «dottore delle anime», che ancora oggi vive nei cuori di chi l’ha conosciuto e nelle testimonianze delle sue opere. Nelle pagine di Una colomba bianca, con grande semplicità ed efficacia narrativa, la Giuliani racconta come questo incontro l’abbia indotta a cambiare radicalmente il senso della sua vita.

Nella serata del 23 marzo, in una rappresentazione ad atto unico nella splendida sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano, si alterneranno momenti musicali, parole e immagini che permetteranno agli spettatori di ascoltare, osservare e comprendere quale debba essere il “bagaglio” necessario per affrontare con serenità e consapevolezza il proprio percorso esistenziale. Scopo dello spettacolo sarà far conoscere lo straordinario frate missionario anche a chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo nel suo piccolo studio in piazza Velasquez a Milano.

A fianco di Cesare Cadeo sul palcoscenico si alterneranno Valentina Mariucci, attrice e cantante, Veronica La Riccia, cantante, Tonino Scala al pianoforte e tastiera; Bruno Tripoli al violino e Paolino Lucchese alla chitarra, con la partecipazione straordinaria di Gabriella Golia.

Lo spettacolo è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

Il ricavato sarà devoluto all’Istituto dei Ciechi di Milano.

Info e prenotazioni: 329.7693915