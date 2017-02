Era il 1987 quando l’arcivescovo Carlo Maria Martini affidava alla Diocesi il programma pastorale dal titolo Dio educa il suo popolo. Al n.10 (“Rotture e salti di qualità”) affermava: «Sarebbe erroneo concepire il cammino educativo come un semplice processo evolutivo, che va dal meno bene al bene, dal bene al meglio, in una tranquilla successione di passaggi sempre più esigenti. In realtà esistono nell'itinerario pedagogico cristiano dei momenti caratteristici di rottura, senza i quali non si può neppure parlare di “educazione cristiana”, ma di semplice principio evolutivo naturale. Il momento fondamentale della rottura, che caratterizza il cammino formativo cristiano, è chiamato la “conversione”: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo” (Marco 1, 15). Questa parola di Gesù è decisiva per tutto il processo educativo: non c'è semplicemente una partenza da zero; c'è un momento di rottura col passato, una svolta completa. Senza di esso, l'educazione cristiana non raggiungerebbe la sua verità. Tale momento di rottura viene ripreso in momenti successivi, che allora meglio si caratterizzano come “salti di qualità».

Da quel programma prese vita la proposta di un itinerario di ricerca vocazionale in quattro sabati di Quaresima che ora continua a essere offerta dal Servizio giovani di Pastorale giovanile, in collaborazione con il Seminario arcivescovile e le Ausiliarie diocesane, ai giovani dai 18 ai 30 anni che coltivano un interrogativo su una possibile vocazione al sacerdozio o alla consacrazione nella verginità per il Regno.

Quest’anno gli incontri si terranno sabato 18 marzo, sabato 1, 8 e 22 aprile, sempre presso il Centro pastorale ambrosiano a Seveso.