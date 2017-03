Sono aperte le iscrizioni per i campi di volontariato all’estero organizzati per i mesi estivi da Ipsia, l’organizzazione non governativa delle Acli, attiva da più di vent’anni nel settore della cooperazione, dell’educazione allo sviluppo e del volontariato internazionale.

«Terre e libertà» è un progetto nato nel 1998 per il recupero dei traumi della guerra nei bambini dell’ex Jugoslavia e si è ampliato poi ad altre realtà e ad altri Paesi attraverso nuove modalità di azione. L’animazione rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni è l’attività principale dei volontari e permette di abbattere barriere linguistiche e culturali e condividere insieme a loro momenti di gioco e creatività. L’obiettivo principale del progetto è contribuire allo sviluppo sociale dei territori attraverso l’educazione non formale (giochi e sport), ponendo l’accento sul rispetto dei diritti del fanciullo, e insieme offrire ai volontari italiani la possibilità di conoscere territori e realtà diverse.

Un centinaio i posti disponibili per il progetto «Terre e Libertà 2017», che prevede campi di animazione con bambini dai 6 anni fino ai 14 in diversi Paesi in cui l’organizzazione è impegnata in prima linea con attività di cooperazione allo sviluppo, quali: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo e Mozambico.

In particolare: in Albania a Scutari (comunità Rom e presso l’orfanotrofio cittadino); in Bosnia Erzegovina a Crvarevac, Kulen Vakuf e Sapna; in Kosovo a Prizren e Brekoc (comunità Rae); in Mozambico a Inhassoro e Boane.

L’età minima per partecipare è 18 anni per i campi europei, mentre per i campi extra-europei si richiedono almeno 22 anni. I campi durano da due settimane a venti giorni. Le partenze sono previste a luglio e agosto. I costi sono a carico dei volontari. Le iscrizioni chiudono il 28 aprile per le destinazioni extra-europee, il 9 giugno per i campi in Europa.

Oltre a queste iniziative, nella prossima estate Ipsia concentrerà le sue forze anche sui territori della Balkan Route, promuovendo alcuni momenti di animazione in Serbia e Grecia.

Info: www.terreliberta.org; www.ipsia-acli.it