Sabato 6 maggio, dalle 14.30 alle 18, in piazza Garibaldi a Lecco saranno allestite le Tende Avsi per sostenere il progetto “Ospedali Aperti” in Siria, finalizzato a costruire ospedali ad Aleppo e in altre città, strutture di cui il popolo siriano ha grande bisogno in questo momento.

Le attività proposte comprendono un concerto del Coro Grigna dell’Associazione nazionale Alpini di Lecco (grazie al Presidente Claudio Bolis), un banchetto per distribuire il materiale informativo e raccogliere fondi, la testimonianza di Giulia Bossi di Avsi che ha lavorato in Siria, una piccola mostra riguardante la situazione attuale del popolo siriano. In serata cena comunitaria a Maggianico.

La manifestazione è aperta a tutti.

Info: Assunta Anghileri Brusadelli (tel. 346.4240933; assunta.anghileri@virgilio.it), Luca Crippa (tel. 340.7417217; lucacrippa1@gmail.com), Simone Saverio (339.2202409; saverio.smn@gmail.com)