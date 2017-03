L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. L’Oratorio estivo sarà ritmato dalle «sette giornate della creazione». Unico testo biblico di riferimento sarà il racconto di Genesi 1-2, 1-4a. Ogni oratorio imposterà il suo cammino, secondo il numero dei giorni di Oratorio estivo, perché i ragazzi percorrano tutti e sette i giorni della creazione, per un massimo di 25 tappe.

Verranno editati da Centro Ambrosiano diversi strumenti, disponibili dal giorno della presentazione ai responsabili degli oratori, in programma nella mattinata di sabato 1 aprile presso la sede della Fom (via Sant’Antonio 5, Milano).

«DettoFatto» Manuale del responsabile (176 pagine, 16,90 euro), un volume illustrato e pieno di foto nel quale è raccolto tutto quello che occorre per animare l’oratorio estivo, con materiali integrativi;

«Meravigliose le tue opere» Preghiera ragazzi (72 pagine, 2,70 euro), un agile libretto a colori per accompagnare la preghiera quotidiana nelle settimane di oratorio estivo;

«La bellezza è negli occhi di chi la contempla» Quaderno animatori (192 pagine, 4,50 euro), una vera e propria agenda dove registrare le tappe del cammino, ricordi e pensieri e fare il punto sulla propria vita, a partire dalla riflessione sul creato;

«Come un prodigio» Pensieri e riflessioni sulla bellezza del creato (64 pagine, 4 euro), un agile testo di meditazione sugli aspetti e sui cicli della natura per approfondire il tema, le finalità e gli strumenti dell’oratorio estivo;

«Emoticon» Itinerario nel tempo di vacanza per ragazzi (48 pagine, 4 euro) e «Emoticon» Itinerario nel tempo di vacanza per educatori (88 pagine, 5,50 euro), due testi per vivere al meglio i campi scuola e le vacanze comunitarie dei preadolescenti.

Segnaliamo inoltre l’uscita, sempre l’1 aprile, del volume Istantanee dell’Oratorio (Centro Ambrosiano, 112 pagine, 10 euro), appunti di lavoro e brevi riflessioni di don Samuele Marelli per accompagnare l’azione pastorale di quanti in modo diverso vivono il servizio educativo in oratorio.