Con Radio Marconi verso l’incontro con papa Francesco. Ha preso avvio la scorsa settimana una trasmissione speciale in onda da lunedì a venerdì in preparazione alla visita di sabato 25 marzo: «Incontro a Francesco» il titolo dei tre minuti in onda al mattino alle 6.30 e in replica la sera alla 20.05 dopo il commento quotidiano del Vangelo. Realizzata dalla redazione di Credere, la «pillola» offre innanzitutto informazioni pratiche utili per la giornata del 25 marzo; in un secondo momento, con l’aiuto di testimoni, si dà un contributo alla comprensione e all’approfondimento dei temi legati alla visita. Nella terza parte, intitolata «Il Papa e la città», Paolo Rappellino ha selezionato una serie di interventi dell’allora cardinale Bergoglio o del magistero di Francesco, in cui viene affrontato il tema della fede alla prova della città.

Altre novità sono pronte a prendere la strada dell’etere. Mercoledì 22 febbraio, nel punto informativo delle 14.30, debutta «Dialogo con l’Europa», anche in questo caso un’agile trasmissione realizzata con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea che vuole far conoscere come l’Europa sia più vicina alla vita di tutti i giorni, rispetto a quanto non sostengano gli ormai troppi euroscettici. Il notiziario che guida alla scoperta delle istituzioni continentali, ma anche ai bandi offerti dall’Ue, viene riproposto il sabato alle 10.30.

Novità anche per il pubblico della musica classica: per Carnevale si annuncia uno «scherzo» davvero particolare. Tornerà Carlo Centemeri con i suoi percorsi alla conoscenza della «musica immortale».