Dal 2 al 5 gennaio 2017 l’Acs (Azione Cattolica Studenti) della Diocesi di Milano vivrà quattro giorni a Genova. Sono invitati tutti gli studenti dalla prima alla quinta superiore.

«L’obiettivo è incontrare una città, visitarla nel suo profondo - spiega don Luca Ciotti, assistente giovani di Ac -. Ecco perché, appena arrivati, faremo una caccia al tesoro. Con un metodo molto semplice: vado, vedo e chiedo. Sì, perché il contatto con le persone sarà fondamentale. È importante conoscere una città attraverso gli occhi di chi la vive tutti i giorni». I giovani dell’Acs incontreranno anche alcune realtà locali, in particolare approfondendo il tema della povertà. «Ci sembra significativo anche capire come la città di Genova si prende cura dei poveri che lì vivono», continua don Luca.

A livello sociale, invece, saranno due le realtà che i giovani toccheranno con mano: l’associazione Stella Maris e il Museo Galata. La prima è una realtà operante in tutta Italia, che assiste i lavoratori marittimi di ogni nazionalità, offrendo loro assistenza sanitaria e legale, schede telefoniche, mappe della città e del porto, e mezzi per raggiungere il centro città. Il Museo Galata invece sarà l’occasione per fare esperienza concreta della migrazione. «I giovani faranno un passaporto come i migranti italiani che a inizio Novecento partivano verso Buenos Aires e Ellis Island” - prosegue don Ciotti -. Sarà facile così accorgersi che il nostro è un popolo di migranti, ironicamente definiti dagli americani steerage passengers (passeggeri di stiva)».

L’intera quattro-giorni avrà un’unica colonna sonora: le canzoni di Fabrizio De André. Occorre portare sacco a pelo e materassino, pranzo al sacco per il primo giorno, abiti e scarpe comode, k-way o ombrellino, macchina fotografica digitale e un pacchetto di caramelle agli agrumi. Non bisogna portare con sé i-pod, né cuffie per la musica. La partenza è prevista per le 9 di lunedì 2 gennaio, il rientro è fissato per le 18.30 di giovedì 5 gennaio.

Info e iscrizioni: tel. 02.58391328; segreteria@azionecattolicamilano.it