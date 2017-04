Fondazione Crocevia, in collaborazione con Costruire per il Sacro associazione culturale, Domus Europa centro studi di geocultura e Ordine Architetti PPC di Milano, col patrocinio dell’Arcidiocesi di Milano e dell’Università Cattolica, organizza due incontri sul rapporto tra spazio sacro e architettura contemporanea, in programma sabato 22 aprile e sabato 6 maggio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo A. Gemelli 1). Due giornate che si rivolgono agli architetti e a chiunque sia interessato alla rilevanza della progettazione architettonica in ambito ecclesiale per la vita della comunità nel mondo d’oggi, denso di incontri e dialoghi - e a volte tensioni - interculturali. Per gli architetti iscritti vengono riconosciuti 8 crediti formativi per ciascun convegno

Prima giornata, «Metro e maestro del progettare» (sabato 22 aprile, ore 9-13 e 14.30-18.30). Intervengono: arch. Jessica Astolfi - docente, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Politecnico di Milano; don Francesco Braschi - dottore della Biblioteca Ambrosiana, Milano; dr. Giovanni Gazzaneo - presidente Fondazione Crocevia, caporedattore Luoghi dell’Infinito; arch. David Palterer - progettista, artista, designer, docente, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico sede di Mantova; lama Michel Rimpoche - ministro del culto buddista in Italia; arch. mons. Giancarlo Santi - docente, Università Cattolica di Milano, già responsabile Ufficio nazionale beni culturali, Conferenza Episcopale Italiana; dr. Leonardo Servadio - giornalista, curatore del sito jerusalem-lospazioltre.it; dr. ‘Abd Al Sabur Gianenrico Turrini - direttore generale Coreis, Comunità religiosa islamica italiana

Seconda giornata, «Conservazione e innovazione dell’ambiente urbano» (sabato 6 maggio, ore 9-13 e 14.30-18.30). Intervengono: arch. Jessica Astolfi - docente, Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito Politecnico di Milano; arch. Carlo Capponi - responsabile Ufficio beni culturali Diocesi di Milano; prof. arch. Maria Antonietta Crippa - ordinario di Storia dell’Architettura, Politecnico di Milano; dr. Giovanni Gazzaneo - presidente Fondazione Crocevia, caporedattore Luoghi dell'Infinito; arch. Francesca Leto - progettista e liturgista, Padova; arch. Edoardo Milesi - titolare studio Archos, fondatore e docente Scuola permanente dell’abitare, Siena - Bergamo – Haiti; don Valerio Pennasso - responsabile Ufficio nazionale beni culturali e nuova edilizia di culto, Conferenza Episcopale Italiana; dr. Leonardo Servadio - giornalista, curatore del sito jerusalem-lospazioltre.it.

Segreteria organizzativa: tel. 339.2116157

Info: www.ordinearchitetti.mi.it, www.jerusalem-lospazioltre.it, www.fondazionecrocevia.it