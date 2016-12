«Note di Natale» su Radio Marconi

Radio Marconi accompagna gli ascoltatori della programmazione classica in un percorso musicale guidato per tutto l'Avvento fino al Natale. Ogni sabato alle 22 e in replica la domenica successiva subito dopo la Messa in Duomo (intorno alle 18.30), Carlo Centemeri dell'Associazione Canone Inverso introduce brani noti e meno noti con una guida all'ascolto semplice e avvincente: in questa occasione l’attenzione è rivolta alle richieste degli ascoltatori che hanno espresso, in modo piuttosto unanime, il desiderio di riascoltare i brani della tradizione natalizia, ritrovando autori come Adolphe Adam, Felix Mendelssohn o Paul Hindemith. Gli ascoltatori possono richiedere brani di classica per gli auguri di Natale che verranno trasmessi in una serata a ridosso del 25 dicembre (tel. 02.4343.3755; classica@radiomarconi.info).