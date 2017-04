Lunedì 1 maggio grande festa al Seminario di Venegono con l’arcivescovo Angelo Scola. Musica, sport e preghiera caratterizzeranno la giornata, cui sono invitatati ragazzi, adolescenti e giovani, in modo particolare quelli delle comunità di origine e di servizio pastorale dei seminaristi.

Alle 11 il cardinale Scola presiederà la Messa in Basilica, dopo il pranzo (al sacco o presso gli stand gastronomici), è in programma il tradizionale torneo di calcio a 5 e il contest musicale per gruppi emergenti denominato “AlwaysWRock”.

Alle 18.30, sempre in Basilica, l’Arcivescovo presiederà i Vespri e un momento di preghiera per le vocazioni a pochi giorni dalla Giornata mondiale (7 maggio).

Dopo le premiazioni delle competizioni sportive e canore e la cena presso gli stand, alle 21 la serata proseguirà con un concerto-presentazione dei dieci candidati al presbiterato e del loro motto Con amore che non conosce confini, tratto dal Vere Sanctus della Preghiera Eucaristica VI. Un’anteprima speciale per le realtà parrocchiali e per gli amici dei futuri preti, visto che la presentazione ufficiale dei diaconi alla Diocesi avverrà il 9 maggio, sempre in Seminario, durante la Festa dei Fiori.

La giornata sarà anche un’occasione per i giovani ambrosiani di conoscere e vistare la suggestiva struttura di Venegono Inferiore, voluta dal Beato cardinale Schuster nel 1935.