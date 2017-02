Questa sera il cardinale Angelo Scola ha dato il via alla Visita pastorale nel Decanato di Legnano (Mi), incontrando i fedeli nel Teatro Talisio Tirinnanzi. Il Decanato comprende la città di Legnano, con circa 60 mila abitanti distribuiti in otto parrocchie, e il circondario, con altrettanti abitanti che vivono in cinque parrocchie.

L'Arcivescovo è stato accolto dai fedeli in piazza San Magno, dove si è svolto un breve momento di saluto e di festa. Oltre al pubblico presente in Teatro, altri fedeli hanno preso posto nella vicina chiesa di San Domenico, dove era allestito un maxischermo. La serata è stata animata dal Coro dei Giovani del Decanato ed è stata seguita in diretta streaming dal portale legnanese www.chiesadilegnano.it e in diretta radiofonica su Radio Punto.

