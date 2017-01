La 28a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani ed ebrei che cade il 17 gennaio, che da diversi anni è curata dal Consiglio delle Chiese cristiane di Milano, vede quest’anno un evento particolare in città, perché il cardinale Angelo Scola farà visita a rav Alfonso Arbib, rabbino capo di Milano e presidente dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, nella Sinagoga centrale di via della Guastalla alle 19.

Per l’occasione sarà mantenuto in parte il tema fissato per l’anno in corso dall’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo e si aprirà piuttosto lo spazio a un abbraccio fraterno tra le due comunità. L’Arcivescovo e il Rabbino moduleranno le loro riflessioni sul valore di riconoscere le comuni radici di fede. «La visita in Sinagoga è frutto del dialogo tra l’arcivescovo Scola e rav Arbib- spiega monsignor Luca Bressan, che ha collaborato alla preparazione dell’incontro -. Insieme vogliono testimoniare l’impegno delle due religioni per la pace. Per i cristiani come per gli ebrei Gerusalemme è il cuore e il punto centrale della fede e insieme possiamo essere artefici di pace».

Chi non potrà presenziare allo storico incontro in Sinagoga, potrà riflettere sul testo preparato per la Giornata, tratto dal Libro di Ruth. «Dopo i dieci anni trascorsi insieme riflettendo sulle Dieci Parole, con la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei del 2017 (la XXVIII della serie) iniziamo un tratto nuovo di cammino - scrive nella presentazione del sussidio alla Giornata il direttore dell’Ufficio nazionale don Cristiano Bettega -. Come tema per i prossimi anni, infatti, si è scelto di tenere in considerazione le Meghillot, iniziando dal testo di Ruth. I commenti sono stati affidati al Rabbino Arbib e a monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso».