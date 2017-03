Il video della Via Crucis sarà on line nei giorni successivi su www.chiesadimilano.it . Speciali tv su Telenova martedì 21 marzo alle 18.30, su Chiesa Tv martedì 21 marzo alle 21.10 e mercoledì 22 marzo alle 18.30.

La terza Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma venerdì 17 marzo a Sesto San Giovanni, per la VII Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

La Via Crucis inizia alle 20.45 nella chiesa di San Giovanni Battista (via Fogagnolo), aperta dalle 20. Previste due zone di raccolta dei fedeli: in chiesa (soprattutto per le persone ammalate o in carrozzina) e in oratorio (diffusione sonora e maxi-schermo).

Sono previste tre soste: la prima è presso Spazio Arte (con successivo spostamento lungo le vie Tino Savi, Fiorani, Cavallotti e Maestri del lavoro); la seconda è in piazza Repubblica (con successivo spostamento lungo un tratto di viale Marelli e via Cesare da Sesto); la terza è in largo Lamarmora (con successivo spostamento in via Dante e arrivo alle 22 in piazza Petazzi); conclusione sul sagrato della Basilica di Santo Stefano, con omelia dell’Arcivescovo e benedizione con la Reliquia della Croce.

L’animazione della preghiera e del Cammino della Croce è a cura dei Gruppi liturgici e delle Corali delle parrocchie cittadine di Sesto. Saranno presenti i Gruppi Oftal e Unitalsi, associazioni di volontariato, il personale degli ospedali cittadini, la Caritas e la San Vincenzo, gruppi scout, chierichetti e animatori liturgici, le comunità parrocchiali e oratoriali, le autorità civili cittadine. Il servizio d’ordine sarà garantito dalla Polizia urbana e dai Carabinieri in congedo. Sono previste due zone di carico/scarico per i pullman, in via Fante d’Italia e in via Fogagnolo. L’accoglienza dei fedeli sarà affidata a 50 giovani dei Gruppi giovanili del Decanato.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella Basilica di Santo Stefano.

