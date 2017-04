Il video della Via Crucis di Varese sarà on line nei giorni successi su www.chiesadimilano.it Speciale su Telenova martedì 11 aprile alle 18.30 e su Chiesa Tv (canale 195) martedì 11 aprile alle 21.10 e mercoledì 12 aprile alle 18.30.

La settima e ultima Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma venerdì 7 aprile a Varese, per la II Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

Il luogo prescelto per la partenza, alle 20.45, è la Basilica di San Vittore Martire, nel centro di Varese, cuore spirituale della città e del territorio, con l’antico battistero che conserva al suo interno un fonte battesimale a immersione risalente al VII-VIII secolo.

Oltrepassata piazza San Vittore, la processione attraversa l’Arco Mera e si snoda attraverso piazza Podestà, corso Matteotti, piazza Monte Grappa, via Marcobi, via Sacco, via Sanvito, via Marcello, via Sempione, via Brunella e piazza Giovanni XXIII di fronte alla chiesa di Sant’Antonio di Padova alla Brunella.

La preparazione della Via Crucis, affidata in particolar modo alla Basilica di San Vittore e al Decanato di Varese, vede coinvolti anche movimenti, gruppi e associazioni della Zona pastorale. Di particolare rilievo la presenza dei chierichetti e delle autorità. Uno specifico ruolo tocca inoltre ai Decani, alcuni dei quali incaricati di portare la Croce da una stazione all’altra.

Conclusione nella chiesa della Brunella, nei pressi del carcere “dei Miogni” (la Casa circondariale di Varese) e della mensa dei poveri, segno dell’attenzione alle situazioni di sofferenza e disagio, guarite dalla croce di Gesù.

Gesto caritativo della serata è una raccolta di offerte per i terremotati della Diocesi di Camerino - San Severino Marche.

In caso di maltempo la Via Crucis si svolgerà all’interno della Basilica di San Vittore Martire.

Sabato 8 aprile on line un servizio