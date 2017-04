La sesta Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma martedì 4 aprile a Monza, per la V Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

Partenza alle 20.45 presso la chiesa di San Biagio (via C. Prina 19): passando davanti alla sede della Prefettura (I stazione) si prosegue per via Zucchi, soffermandosi di fronte alla Clinica Zucchi e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli (II stazione). Si entra poi in via Mantegazza per giungere in piazza Carducci, di fronte al Municipio (III stazione). Passando poi per largo IV Novembre e piazza Roma, accanto all’Arengario, si entra in via Italia, si svolta per via P. Rossi e, in piazza Duomo, la IV e ultima stazione, con la possibilità di concludere in Duomo con la benedizione della Santa Croce. Quattro opere artistiche che rappresentano le stazioni sono realizzate dal liceo artistico Preziosissimo Sangue.

Si attraversa così il cuore della città, passando accanto ad alcuni luoghi-simbolo: Prefettura e Municipio, diverse banche, negozi, un ospedale, l’Arengario (segno della storia civile) e la piazza Duomo, luogo di vita, di storia e di festa e di tante celebrazioni religiose e civili. Il coro che anima la Via Crucis è composto da giovani che hanno partecipato alla Gmg di Cracovia e che si stanno interrogando su come essere presenti nella città attraverso un cammino formativo capace di rispondere a chi cerca incontri e percorsi capaci di illuminare evangelicamente la propria vita e la personale ricerca vocazionale.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà in Duomo.

Mercoledì 5 aprile on line un servizio