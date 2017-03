Il video della Via Crucis sarà on line nei giorni successivi su www.chiesadimilano.it . Speciali tv su Telenova venerdì 17 marzo alle 18.30, su Chiesa Tv venerdì 17 marzo alle 21.10 e sabato 18 marzo alle 19.30.

La seconda Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma martedì 14 marzo a Milano, per la I Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

La Via Crucis prende avvio alle 20.45 dalla chiesa di San Martino in Greco - Refettorio Ambrosiano, passando per via Sammartini (luogo dell’accoglienza dei profughi), la via Gluck (luogo-simbolo del nuovo volto della città), il Binario 21 (col suo significato in termini di discriminazione razziale) e si conclude presso la Stazione Centrale, luogo simbolico dell’arrivo dei profughi e dei migranti in città. Il senso del cammino trova ragione nei luoghi toccati, illuminati dall’esperienza di Gesù nel suo cammino verso la Croce: il percorso col Santo Chiodo sembra raccontare che lui stesso ha percorso e continua a percorrere questo itinerario, in lui si riconosce il volto dei fratelli sofferenti. E loro stessi diventano segno e “sacramento” del volto di Cristo, che in loro grida il suo “abbandono” al Padre.

In caso di maltempo la Via Crucis si svolgerà all’interno della chiesa dei Salesiani (via Melchiorre Gioia).

