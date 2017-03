Il video della Via Crucis di Lecco sarà on line nei giorni successivi su www.chiesadimilano.it Speciale su Telenova martedì 4 aprile alle 18.30 e su Chiesa Tv (canale 195) martedì 4 aprile alle 21.10 e mercoledì 5 aprile alle 18.30.

La quinta Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma venerdì 31 marzo a Lecco, per la III Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

Partenza alle 20.45 dal Santuario della Beata Vergine della Vittoria e itinerario attraverso il centro città (piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, sagrato della Basilica di San Nicolò, Basilica). L’animazione liturgica è affidata alla Comunità pastorale Madonna del Rosario (che comprende le parrocchie di San Nicolò, San Materno in Pescarenico e San Carlo in Malgrate Porto).

Nell’allestimento delle stazioni coinvolti gli Scout, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il Gruppo Alpini. A portare a turno il Santo Chiodo 4 presbiteri. Nell’ultimo tratto - dal sagrato all’altare maggiore della Basilica - sarà portato invece dall’Arcivescovo.

In caso di maltempo la Via Crucis si svolgerà all’interno della Basilica di San Nicolò.

Sabato 1 aprile on line un servizio