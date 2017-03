Il video della Via Crucis di Gaggiano sarà on line nei giorni successivi su www.chiesadimilano.it Speciale su Telenova venerdì 31 marzo alle 18.30 e su Chiesa Tv (canale 195) venerdì 31 marzo alle 21.10 e sabato 1 aprile alle 19.30.

La quarta Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma mercoledì 29 marzo a Gaggiano, per la VI Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

La commissione preparatoria ha pensato di valorizzare alcuni luoghi dove la gente si incontra, si ferma e dialoga, per far capire come le relazioni tra le persone tengano ancora e quanto sia significativo che in questi spazi la Croce possa aiutare a infondere speranza e pace nel cuore dei fedeli.

Partenza dal Santuario di Sant’Invenzio alle 20.45.

Prima sosta sul Ponte Vecchio del Naviglio, luogo significativo perché molte persone vi sostano e in passato proprio le barche costituivano i mezzi di comunicazione. Anche San Carlo, in fin di vita, percorse questo ultimo tratto prima di arrivare a Milano, dove morì.

Seconda sosta in piazza Daccò, all'interno della casa comunale, dove è da poco stata inaugurata la nuova sede della Biblioteca. È il luogo dove si incontrano i giovani e le famiglie: in diversi pomeriggi si registra una soddisfacente presenza di studenti.

Terza sosta in piazza della Repubblica, sede di numerosi negozi e attività commerciali, che vale a richiamare la zona industriale, distante due chilometri, dove sono localizzate circa 300 aziende, una settantina delle quali ancora funzionanti dopo gli effetti negativi della crisi economica.

Quarta sosta in piazza Salvo D'Acquisto, che porta alla chiesa e dove i fedeli si fermano a conversare al termine delle celebrazioni.

Conclusione nella chiesa dello Spirito Santo.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà direttamente nella chiesa dello Spirito Santo.

