La Via Crucis di Saronno sarà seguita in diretta da Radiorizzonti (Fm 88). Chiesa Tv (canale 195) realizzerà uno “speciale” che andrà in onda martedì 14 marzo alle 21.10 e mercoledì 15 marzo alle 18.30.

La prima Via Crucis della Quaresima ambrosiana 2017, guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo, è in programma venerdì 10 marzo a Saronno, per la IV Zona pastorale. La Via Crucis ha per titolo «Si è addossato i nostri dolori» e prevede quattro “quadri”: Gesù, caricato della Croce (II stazione); Gesù, aiutato da Simone di Cirene (V stazione); Gesù, inchiodato sulla Croce (XI stazione); Gesù, morto sulla Croce (XII stazione).

A Saronno la partenza è alle 21 dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Muovendosi dalla Piazza del Santuario, a portare la Croce con il Cardinale verso la prima stazione, i giovani che proseguono così il cammino iniziato nella Gmg 2016 a Cracovia, a significare la continuità tra quella esperienza con papa Francesco e la sua imminente visita a Milano.

Verso la seconda stazione i fratelli cristiani delle Chiese orientali ortodosse, guidati dal parroco della chiesa cristiana copta di Saronno, l’abuna Maximos, riportano sotto i riflettori la dura esistenza dei migranti. La vicinanza a loro, spesso perseguitati, vuole essere un segno di comunione con i fratelli che poco prima di Natale, al Cairo, hanno vissuto il dramma di una bomba esplosa nella loro chiesa, provocando la morte di 25 fra donne e bambini.

Poi, verso la terza stazione, croce affidata ai tanti lavoratori a rischio delle fabbriche della zona. È un modo per far sentire la solidarietà delle comunità cristiane a chi porta ogni giorno la pesante croce dell’incertezza del lavoro.

Per ultimi gli ospedalieri, medici e operatori sanitari che, nell’ospedale di Saronno, ogni giorno curano con passione i malati, ma che in questi ultimi mesi sono stati sotto il tiro mediatico a causa di alcuni noti fatti di cronaca.

Conclusione nella grande Piazza Libertà, al centro della città, con la riflessione del Cardinale e la solenne benedizione per tutta la Zona pastorale.

In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella Chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in Piazza Libertà.

