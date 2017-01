Il pranzo in Arcivescovado con una famiglia di profughi nell’Epifania 2016

Venerdì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, pranzo con i clochards per l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola. Dopo la celebrazione del Pontificale alle 11 in Duomo, appuntamento alle 13 in Arcivescovado.

Ospiti del Cardinale otto persone senza fissa dimora, di età compresa tra i 25 e i 65 anni, dei quali tre stranieri (due di fede musulmana) e cinque italiani. Costituiscono una piccola rappresentanza di quanti sono seguiti e assistiti da Caritas Ambrosiana.

Nel pomeriggio di venerdì on line un servizio