«Vi parlo con il cuore. Cerchiamo di camminare con l’espressione di una Chiesa samaritana che sta attenta ai giovani bisognosi, quella porzione privilegiata che sono i bambini e gli adolescenti poveri». Così il superiore generale della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata, lo spagnolo padre Ricardo Pinilla, saluta il cardinale Scola e, idealmente, tutti i fedeli riuniti per la Celebrazione eucaristica di ringraziamento per la Canonizzazione del fondatore proclamato santo il 16 ottobre 2016, Lodovico Pavoni. Uomo precursore dei tempi, visse dal 1784 al 1849, per il suo carisma di carità coniugato con il lavoro, in un’epoca difficile, sottolinea l’Arcivescovo, che presiede la Messa in Duomo, concelebrata tra gli altri, come detto, dal Generale dei “Pavoniani”, dal provinciale italiano, padre Giambattista Magoni (che vive a Milano), dai vicari episcopali per la Vita Consacrata Maschile e Femminile, i vescovi monsignor Paolo Martinelli e Luigi Stucchi.

Un momento significativo, insomma, non soltanto per la Congregazione e per chi, negli Istituti degli “Artigianelli” – così come sono noti nelle terre ambrosiane e lombarde i “Pavoniani” –, è cresciuto o, ora, studia e vive come nella scuola e nelle Case famiglia di Milano, nelle 2 di Monza dove si aggiunge anche la Residenza universitaria o, ancora, nella scuola Media “Paolo VI” di Tradate. Senza dimenticare l’attività libraria della Congregazione attraverso l’editrice “Àncora” e la Buona stampa. Impegnati, i Padri, anche nella Pastorale della Chiesa ambrosiana con la parrocchia di San Giovanni Evangelista nel decanato cittadino “Zara”.

Per tutto questo l’Arcivescovo, nell’Omelia, sottolinea: «Il termine “travaglio”, con cui Lodovico Pavoni definiva il suo tempo, ne illumina subito lo spirito profetico e lo fa sentire particolarmente vicino. Si può dire che anch’egli, come noi, abbia attraversato un’epoca segnata da dure prove. La sua esistenza si dipana infatti tra gli anni della Rivoluzione francese, quelli del governo austriaco e del nostro Risorgimento. Fu, inoltre, testimone degli sconvolgimenti sociali ed economici causati dal primo diffondersi della rivoluzione industriale. In questo travagliato contesto, lo Spirito fece brillare la creatività della carità e la fecondità della sua passione educativa, di cui noi godiamo ancora oggi i frutti».

Dalla Liturgia appena proclamata, con la parabola del Padre Misericordioso (del Figliol prodigo) il Cardinale trae quelli che definisce due spunti attuali anche per l’oggi «Anzitutto la gratuità totale del padre che ama talmente la libertà del figlio fino a correre il rischio di perderlo: gli è fedele e lo aspetta senza stancarsi mai. Impressionante la consonanza con l’impostazione dell’opera educativa di san Lodovico. Egli raccomandò che i figlioli poveri, abbandonati dai genitori e più prossimi parenti, trovassero nelle sue case tutto ciò che avevano perduto, non solamente un vestito e un’educazione, ma il padre e la madre, la famiglia».

E se, come dice la Lettera di san Paolo ai Romani, “Non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo», la possibilità di un ri-inizio continuo, camminando «non secondo la carne, ma secondo lo Spirito» è sempre possibile. Ne era convinto Pavoni che, con quarant’anni di anticipo sulla Rerum Novarum di Leone XIII, sottoscrisse con il maestro dei fabbri delle Officine dell’Istituto San Barnaba, da cui nasceranno gli “Artigianelli”, un contratto di lavoro a tempo indeterminato connotato dalla difesa della dignità del lavoro, salario familiare, assistenza nelle malattie, licenziamento solo per giusta causa e con preavviso, partecipazione del lavoratore agli utili di azienda. «Pilastri della Dottrina sociale della Chiesa».

Da qui, la conclusione di Scola: «Dobbiamo esservi grati per la fedele prosecuzione di questo carisma. La memoria di questo grande Santo offre a noi tutti un contributo per promuovere un nuovo Umanesimo nelle nostre terre».

A fine della Celebrazione, dal Cardinale viene ancora un “grazie” per l’opera dei “Pavoniani”. «Dobbiamo guardare ogni giorno al volto dei Santi e trarre conforto da ciò che ci hanno insegnato», dice, richiamando «il grande dono della Visita del Papa Milano, con la Messa nel Parco di Monza», a cui tutti possono iscriversi e partecipare. «Dobbiamo rispondere stando davanti a lui finalmente in un faccia a faccia. Sarà certamente una giornata molto bella ed entusiasmante che porterà, nel successore di Pietro, la grazie di Dio nelle nostre terre e nel nostro mondo».