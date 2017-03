«Milano, il Futuro» è il tema del convegno organizzato da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in programma giovedì 6 aprile, dalle 9.45 alle 12, presso il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano (via Rivoli 6). L’appuntamento si propone come occasione per riflettere sulla città e condividere con alcuni dei suoi protagonisti il progetto della Milano del futuro.

Aprirà la mattinata Cristina Messa, rettore dell’Università degli Studi Milano-Bicocca. Seguiranno testimonianze su alcuni ambiti di attività e interesse: Scienza (Sergio Dompé, presidente Dompé), Tecnologia (Enrico Cereda, Ceo Ibm Italia), Ingegneria e ambiente (Pietro Modiano, presidente Gruppo Sea), Arti (Carlotta de Bevilacqua, vicepresidente Artemide), manufatti (Marco Tronchetti Provera, Ceo Gruppo Pirelli). Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Milano Beppe Sala, al presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca e al cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: tel. 392.9135701; eventi@assolombarda.it