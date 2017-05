«L’immensa gioia e la gratitudine» di coloro lo accolgono come Pastore e fratello, sentendosi «privilegiati per questa attenzione».

È una Comunità felice – se non altro per la terra in cui vive, Perledo – quella che dà il benvenuto al cardinale Scola. Zona non esente «dal fenomeno dello spopolamento, ma in cui il senso antico e radicato della fede rimane forte se solo si guarda ai bimbi della scuola materna paritaria quale testimonianza di vera passione educativa», come dice don Angelo Viganò, nella bella prepositurale di San Martino. «Vediamo la sua visita come una visita del Signore Gesù che continua ad aver bisogno di noi così come siamo. D’altra parte, sant’Ignazio di Antiochia dice chiaramente che “chi accoglie il vescovo accoglie Gesù”.

L’Arcivescovo, amico fin dai tempi del Seminario del parroco (Perledo è in congiunto in Unità pastorale con Gittana) arriva salutato dalla Banda civica, gli Alpini, i bimbi e gli anziani, da tanta gente e dalle autorità (i sindaci di Varenna e Perledo, il vicesindaco di Esino Lario e il presidente della Comunità Montana), che seguono tutti la breve processione che porta alla chiesa.

Poco prima il Cardinale ha fatto sosta alla Casa di Riposo gestita dalla “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone, dove ha salutato oltre una cinquantina di degenti che, contemporaneamente alla Messa presieduta da lui in parrocchia, parteciperanno, nei locali della Casa, all’Eucaristia celebrata dal presidente della Fondazione “Sacra Famiglia”, don Marco Bove.

«In questa incantevole realtà, la mia benedizione va a voi qui, agli ammalati e a quanti non possono essere con noi oggi», dice subito Scola che richiama «la grande storia di Perledo, della quale rimangono molti significativi segni».

«Siete un’unica comunità chiamata a vivere, in due parrocchie e nove frazioni, questo momento di grande travaglio in cui non vi è aspetto della nostra vita che non ne sia investito», aggiunge in riferimento a don Viganò che aveva, appunto, sottolineato la necessità di tendere a una “vita buona” nelle dimensioni del lavoro, del riposo, della festa. «Su questo vediamo che vi è molta confusione e che raramente possiamo raggiungere un’unità di sguardo che certamente, negli anni Sessanta, era ancora presente e dominante, radicato».

Da qui l’emergere di una domanda fondamentale: cosa ne è la fede «senza dubbi delle donne e degli uomini che voi oggi siete chiamati a portare a tutti gli abitanti della zona e a tutte le generazioni? Perché siamo qui a celebrare il grande rito che dura da secoli nel quale incontriamo Gesù vivo? Cosa possiamo dare a noi stessi e ai fratelli?».

Per rispondere, l’aiuto e «l’accompagnamento molto efficace», viene dalla Liturgia del giorno con le Letture degli Atti degli Apostoli, della Lettera agli Ebrei e del Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Anzitutto san Paolo, nella sua veste di apostolo itinerante che fonda comunità, poi il Vangelo con la figura predominante del Battista che indica il Figlio di Dio. Brani da cui emerge quella che il Cardinale definisce «la grande parola»: la testimonianza. Non a caso, il brano giovanneo appena proclamato, si conclude con la famosissima frase: “Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.

«La testimonianza è una parola logorata e sulla quale occorre riflettere per capire cosa significhi veramente. Essa comincia, senza dubbio, dal buon esempio, sapendo che bisogna fare il bene ed evitare il male, circondando quest’ultimo da ogni parte con il bene. Un uomo e una donna che siano veramente tali – al di là delle nostre fragilità per cui chiedere perdono – sa che non può non testimoniare i comandamenti, specie quelli dell’amore che il Signore ci ha lasciato. Questo è un criterio, un modo di vita che tuttavia non basta, perché il rischio di questa esemplarità è dare gloria a noi stessi e non a Cristo che è la radice della vita di ciascuno, alla Vergine che ci accompagna a lui, ai Santi. Quindi, la testimonianza, che ci viene domandata in questa fase di grande cambiamento, è comunicare in maniera esplicita Gesù come centro e cosmo e della storia, Colui per cui viviamo e al quale è destinata la nostra vita di gloria; Gesù attraverso il quale imparo a essere uomo».

Il pensiero è alla figura del Battista, «che vive riferito a Gesù perché la sua azione, il suo compito, il suo modo di essere indicano una posizione che rinvia a Cristo. Egli non mette sé al centro», come noi siamo tentati di fare oggi in questa società diventata così individualistica da risultare narcisistica. Come scrive Benedetto XVI, che l’Arcivescovo cita, “Diventiamo testimoni solo quando, attraverso le nostre azioni, le parole, il nostro modo di essere, appare un Altro”, «solo quando, cioè, lasciamo trasparire il volto di Cristo. Quando Lui è il criterio del pensare, dell’amare, dell’agire».

«Proprio per il non vivere in riferimento a questo grande Altro, i giovani non capiscono la bellezza del matrimonio e della famiglia, come unione fedele e aperta alla vita e non comprendiamo a pieno – suggerisce Scola – grandi fatti come l’immigrazione, non giudicandoli in un più ampio e coerente contesto».

Al contrario, tornando al pensiero di Cristo «si possono creare nuovi stili di vita, prospettiva educativa e di carità».

Per questo, è uno, il compito base che l’Arcivescovo lascia alla gente: «L’approfondimento della vita come testimonianza di Cristo», in cui inserire ogni iniziativa. «Ogni situazione, anche di difficoltà o piccolo conflitto, sia superata da questo atteggiamento che fa la vita del cristiano piena di gioia e di pace».

Infine, prima della festa affettuosa che si rinnova nel sagrato di “San Martino”, ancora una raccomandazione: «Abbiate attenzione ai giovani: non servono particolari strategie, ma bisogna vivere insieme a loro, affrontando i problemi e dicendo soprattutto la ragione profonda e il motivo per cui ci ritroviamo la domenica a celebrare l’Eucaristia, Cristo. Si deve aver il coraggio di comunicarlo con molta pazienza».

Poi, il tema della famiglia, «di capitale importanza»: famiglia che deve vivere con fede, perché è chiesa domestica e primo soggetto dell’evangelizzazione». Il suggerimento è di aiutarsi vicendevolmente in gruppi di 3 o 4 nuclei e di valorizzare il ruolo dei nonni, «non solo dei baby sitters».

«Non dimentichiamo il lavoro culturale davanti alle questioni così complesse di oggi – se non ci abituiamo di affrontarli con gli occhi della fede non sapremo come interpretarli – facendo tutto questo con la consapevolezza di essere parte di una sola Chiesa e guardando a ciò che l’Arcivescovo e tutte le realtà che vivono nella nostra grande Diocesi propongono».