L’unzione di Betania, la fragranza di Cristo

Il profumo, i poveri, i soldi. Ovvero: un falso problema. Peggio: il tentativo di sviare l’attenzione dalla vera questione. «La verità vi farà liberi», aveva detto Gesù. E quella verità Giuda, l’apostolo che sta per tradire, «ladro» per il suo collega Giovanni, non riesce ad accettarla. Rimanendo prigioniero per sempre. Marko Rupnik, insieme all’atelier del Centro Aletti, nel 2009 ha realizzato i mosaici della cripta della chiesa inferiore di San Pio di Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. E fra questi c’è anche l’episodio evangelico dell’unzione di Betania. Fedele al suo stile, l’artista gesuita sloveno «isola» i protagonisti della vicenda. In ginocchio c’è Maria, la contemplativa che ora passa all’azione, cospargendo i piedi di Gesù con preziosissimo profumo di puro nardo, e asciugandoli con i suoi stessi capelli. Quell’unguento, come l’Iscariota fa stizzosamente notare, vale la bellezza di trecento denari, ovvero la paga annuale di un bracciante dell’epoca. Ma la gratitudine di Maria nei confronti del Maestro non ha prezzo, così come la sua fede non ha limiti. È lui che ha ridato la vita a suo fratello, Lazzaro, che ora è lì, con la sorella Marta, vicino all’amico Gesù. Nelle loro mani il cibo della convivialità, che nell’ultima cena, da lì a poco, diventerà dono di vita eterna. Anche le mani di Giuda stringono qualcosa, ma sono le famigerate monete. Mercante pessimo, l’infido contabile vende la luce alle tenebre, come recita l’inno ambrosiano dei vespri del Giovedì Santo. Ma è lui stesso ad avvolgersi nell’oscurità, come se dare a Dio fosse togliere all’uomo. Alibi di ogni cupidigia.

Luca Frigerio