«Io Sono», dice Gesù: pietre contro la verità

Gesù esce dal tempio. Lo vediamo, a sinistra, mentre è già fuori dalla porta, quasi stia abbandonando il quadro stesso... Dietro a lui c’è agitazione. Giovani uomini in calzamaglia si chinano a raccogliere pietre, sorta di fiori malefici spuntati come per diabolico incanto sul pavimento di marmo. Si intuisce un mormorio diffuso, forse urla, persino. Si sono levate quando il Nazareno ha proclamato: «Prima che Abramo fosse, Io Sono». La pittura di Michael Pacher è precisa e smagliante. E, come molti artisti nordici, ha qualcosa di visionario e di fiabesco. Anche se lui è «nordico» fino a un certo punto: attivo a Brunico nella seconda metà del XV secolo, Pacher è di lingua e cultura tedesca, ma si forma a Padova e vive in quel Sud Tirolo che da sempre è crocevia di culture, ponte fra la civiltà mediterranea e quella alpina, via verso il centro dell’Europa. Questa splendida tavola è un pannello del magnifico altare realizzato fra il 1470 e il 1480 per la Wallfahrtskirche di Sankt Wolfgang, in Austria, frequentata meta di pellegrinaggio a pochi chilometri da Salisburgo. Forse il lavoro più impegnativo e più celebre di Michael Pacher, uno dei pochi a essere ancora nella chiesa per cui è stato commissionato. Gesù se ne va, ma la sua non è una fuga. Il suo sguardo è pensoso, come velato da una sofferenza intima, del cuore, per questa umanità che non riesce a capire, sclerotica. Che di fronte all’annuncio della verità reagisce soltanto con rabbia e violenza. Quella verità che rende liberi. Nuda, come nudi sono i piedi del Messia che lascia il tempio.

Luca Frigerio