Si stanno concludendo gli incontri tra il cardinale Angelo Scola con i preti delle diverse Zone pastorali. Il prossimo appuntamento è per martedì 28 febbraio all'oratorio Don Bosco di Carugate, dalle 10 alle 14, dove incontrerà il clero di Sesto San Giovanni. «La possibilità di dialogare con l’Arcivescovo è stata accolta da tutti i sacerdoti con molto favore e con un obiettivo ben preciso: quello di riflettere lungo l’anno pastorale su quale clero ambrosiano siamo oggi o come vogliamo diventare - dice monsignor Piero Cresseri, Vicario episcopale della Zona VII -. Questo ovviamente all’interno della riforma della Chiesa voluta dal Papa e accolta pienamente dal cardinale Scola».

Quanti sono i preti della Zona e quale l’iter di lavoro?

Nella Zona abbiamo 143 preti e 5 diaconi permanenti. Nei mesi scorsi abbiamo utilizzato il sussidio Si diedero la destra e fin dall’inizio abbiamo scelto sei temi da approfondire, uno per ciascun Decanato, su cui i preti si sono confrontati. Poi sono state scritte sei sintesi con alcune domande già inviate all’Arcivescovo.

Quali sono gli ambiti che avete scelto?

Come dicevo sono sei: la centralità del presbiterio nella riforma della Chiesa; la vita del prete come vocazione; come il prete si educa al pensiero di Cristo; il prete e la vita affettiva, quindi il rapporto con l’altro sesso e con i fedeli in genere; l’autorità nella vita del prete, quindi il rapporto coi superiori; la corresponsabilità della missione e la pluriformità nell’unità nell’esercizio del ministero, perché al di là nell’appartenenza ai movimenti, tutti sono preti diocesani responsabili della missione della Chiesa.

Il confronto nei Decanati è avvenuto quindi tra preti di diverse età?

Sì, ogni argomento è stato affrontato dalle tre fasce di età. Abbiamo voluto puntare sul clero del Decanato. Io ho partecipato agli incontri in alcuni Decanati, ho interagito e ho dato anch’io il mio contributo. Questo l’ho voluto fare per accompagnare e seguire la riflessione.

Che cosa vi attendete dall’Arcivescovo?

Oltre a rispondere alle nostre domande, due Decanati hanno sottolineato che il cardinale Scola, al termine del suo mandato, dopo essere stato con noi sei anni, ci vuole lasciare un testamento (come il discorso di Martini a Mileto). È un aspetto delicato, ma bello, perché è come il rapporto del padre verso i suoi figli, dell’Arcivescovo verso i suoi diretti collaboratori.