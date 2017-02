È nell’ambito della riforma del clero che martedì 21 febbraio, dalle 10 alle 14, il cardinale Angelo Scola incontrerà i preti della Zona pastorale VI (Melegnano) presso l’oratorio di San Donato Milanese. Il territorio, che si estende a sud di Milano da Abbiategrasso a Treviglio (già provincia di Bergamo), comprende 141 parrocchie, 188 presbiteri diocesani, 19 religiosi e 23 diaconi permanenti. Ne parliamo con il Vicario episcopale monsignor Michele Elli, superiore degli Oblati missionari di Rho.

Come è avvenuta la preparazione a questo incontro?

Ci siamo preparati a livello di Zona con un’assemblea generale l’11 ottobre scorso, dove abbiamo riflettuto su alcuni argomenti, poi ripresi nei diversi Decanati. L’incontro con l’Arcivescovo sarà quindi il riassunto di tutto questo lavoro. L’aspetto fondamentale è domandarci quale clero stiamo diventando e siamo diventati, tenendo anche presente alcune grandi tematiche su cui il Cardinale insiste spesso.

In particolare?

Sulla coscienza di essere un unico presbiterio, unità fondata sul sacramento dell’ordine; su alcuni richiami forti a livello di stima previa, di comunione presbiterale. Ma anche sulle grandi parole che il Vescovo ci ha consegnato in questi anni: essere soggetto di evangelizzazione; cosa vuol dire vivere una dimensione di pluriformità nell’unità; cosa vuol dire che la realtà è il primo luogo di discernimento, anche per la pastorale; cosa vuol dire che la testimonianza è una forma di evangelizzazione... Si tratta di verificare come queste parole sono state recepite o si stanno recependo.

Guardando al vostro contesto, quali aspetti sono emersi dal confronto tra voi?

La nostra Zona pastorale è molto eterogenea, ci sono situazioni ben diverse tra loro, per cui dalla riflessione sono emerse indicazioni e rilievi differenti. Tre aspetti in particolare: le nostre periferie stanno diventando sempre più laboratorio di pastorale, anche per il futuro. Lo stesso Arcivescovo a Rozzano ha detto che le periferie sono laboratori che devono aiutare la riflessione pastorale di tutta la Diocesi.

E poi?

La seconda riflessione è quella di passare dalla fede di tradizione alla fede di convinzione, che è la chiave della testimonianza, essere testimoni, essere comunità educante. Infine, l’ultimo aspetto emerso dal confronto con i sacerdoti è la voglia di vivere un’autentica fraternità, superando eventuali tendenze alla solitudine.