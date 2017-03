L’oscurità del pozzo, la luce dell’acqua

La donna è sola, apparentemente. E si affaccia all’oscurità di un pozzo, sorta di abisso della coscienza. Il suo vestito è rosso. Scarlatto, come le colpe che fanno arrossire, come i peccati evocati dal profeta Isaia... È una ben strana interpretazione, quella che Sieger Köder sembra dare dell’episodio della Samaritana. Il pittore e sacerdote tedesco, morto novantenne due anni fa, non ci mostra Gesù seduto presso il pozzo di Giacobbe mentre parla con la donna di Sicar, come fanno invece tutti gli artisti delle varie epoche. Il nostro sguardo, infatti, cozza innanzitutto contro le pietre del pozzo stesso, grigie, massicce, che osserviamo come dall’interno, come se noi stessi fossimo rinchiusi in quella tenebrosa cavità. Presi da un senso d’angoscia alziamo allora gli occhi verso la fessura lattiginosa del cielo, quasi a richiamare l’attenzione della donna. Che però sorride, e guarda in basso. Soltanto ora ci rendiamo conto che sulla superficie dell’acqua, in fondo al pozzo, si riflette l’immagine di due volti: quello della Samaritana, abbassato e pensoso; e quello di Gesù, che la guarda con tenerezza. Quando più ti senti sprofondare, sembra dirci Köder, proprio là puoi trovare la presenza del Signore, puoi sperimentare il suo amore. Quando pensi di aver toccato il fondo, puoi ristorarti all’acqua della salvezza: «Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». E dalle tenebre si rinasce alla luce.

Luca Frigerio