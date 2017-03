«Un gesto dovuto, ma non formale, voluto da papa Francesco come riconoscimento sostanziale della terribile esperienza vissuta da Pasquale Padovano», ma soprattutto del modo con cui lui, la moglie Teresa e la figlia Anna hanno saputo rendere testimonianza.

Dice così il cardinale Scola che, nella Cappella Arcivescovile, consegna l’Onorificenza pontificia dell’Ordine di San Gregorio Magno all’unico sopravissuto del tragico incidente che portò alla morte di 118 persone, tra passeggeri dei due velivoli coinvolti e i 4 addetti periti nell’hangar dei bagagli della società aereoportuale.

In una cerimonia semplice, le parole dell’Arcivescovo vibrano di commozione quando, in riferimento al brano di Giovanni al capitolo 13, appena letto da don Augusto Bonora, parroco della parrocchia di San Galdino – nel cui territorio il Papa farà la sua prima sosta milanese il 25 marzo presso le “Case Bianche” –, dice: «Giustamente Il Vangelo inquadra la terribile vicenda di 16 anni fa in un clima di servizio, carità, vicinanza e cura, perché in essa vi sono elementi della vita che si sono espressi in maniera qualificata. La morte di così tante persone, anche a causa di errori umani sia diretti che indiretti, è stata una tragedia terribile non solo per Milano. Eppure, l’esperienza di Pasquale e dei suoi cari è come una punta di ciò che Dio ha voluto dirci». Quella capacità, sempre possibile, di offrire il dolore fisico e morale al Crocifisso che ha assunto su di sé ogni umano dolore, trasformandolo nella vittoria della Risurrezione.

E quanta sofferenza abbia sopportato, in questi anni, Padovano, è scritta sul suo viso ancora piagato, dopo 105 interventi chirurgici, venuti, a loro volta, dopo 5 mesi di coma profondo.

Questo racconta Pasquale, oggi, nelle scuole – come si possa comunque vivere con speranza –, testimoniando, con la sua stessa presenza, la memoria e il presente, così come è avvenuto al funerale delle vittime torinesi della Thyssen o a quello dei morti bruciati della stazione di Viareggio; a questo probabilmente pensa ogni giorno quando si sottopone alla fisioterapia perché la sua pelle, in molti punti del corpo, si è accorciata di 20 centimetri e, comunque, è vivo, tra l’incredulità di molti medici che non lo hanno mai abbandonato.

E, allora, l’Arcivescovo sottolinea: «Le conseguenze dell’incidente diventano così un modo vissuto da noi nella prospettiva della fede e nella ricerca di senso, per partecipare alle sofferenze di Cristo, alla sua Passione, morte, ma soprattutto alla sua Risurrezione. La semplicità e la pazienza con cui Pasquale si è sottoposto agli interventi necessari, salvato sull’orlo della fine della vita terrena, sono espressione di quella cura autentica di cui tutti abbiamo bisogno nella società confusa di oggi. Un essere segno presente per chi soffre, cosi che non si debba disperare. Quindi, non solo il sacrificio personale, ma anche della sua famiglia esprimono la bellezza dell’amore nuziale nei momenti estremi che generano angoscia».

Da qui il significato profondo del riconoscimento del Cavalierato del quale è stato insignito Padovano, cui si aggiunge, conclude il Cardinale, la responsabilità – da lui sentita – «di testimoniare e far conoscere, soprattutto ai giovani, il senso di questa prova, nelle scuole, in tanti incontri e momenti pubblici». Una testimonianza «sensibile e reciproca» di cui vi è grande bisogno anche nella Chiesa, capace di non scivolare nel sentimentalismo di una commozione di qualche minuto, ma di «risvegliare il cuore nel modo di amare e di affrontare le difficoltà. Per questo vi ringraziamo, lieti, oggi, in un giorno di festa e ci auguriamo di imparare a essere più vicini a Gesù, di affidarci alla Madonna (come ha fatto la moglie Teresa) perché ci conservino in vita, ma nella prospettiva di quella eterna».

Infine, dopo la consegna della Pergamena (per l’occasione al Decorato hanno scritto anche il sindaco Sala e il Primo cittadino della natìa Bisceglie in Puglia), è Marco Zibardi, in rappresentanza dell’Adas (Associazione Decorati della Sede Apostolica) a ricordare l’amicizia con Padovano, nata proprio «a seguito dell’incidente di Linate». Il pensiero è al santo Padre: Teresa e Anna Padovano canteranno per papa Francesco nel Coro della loro parrocchia di San Galdino alle Case Bianche. «L’inizio di una nuova testimonianza da portare nel mondo».